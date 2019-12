La bataille des ego

En Italie, les journaux sont déjà très chauds après l’annonce ce vendredi du retour d’Ibra à l’AC Milan. Le Corriere dello sport par exemple salive déjà à l’idée d’un choc entre Zlatan et Cristiano Ronaldo, un avis certainement partagé par beaucoup de monde. D’après le quotidien, la Serie A devient « Egoland », le pays où l’ego est roi. Cela fait aussi la couverture de La Gazzetta dello sport qui parle d’un « Zlatan diabolique ». Enfin Tuttosport aussi parle de l’arrivée de l’attaquant suédois, mais se demande surtout qui fera la meilleure affaire de l’hiver. Entre le Milan et la signature d’Ibra, la Juve et l’arrivée possible d’Haland, et l’Inter et la rumeur Arturo Vidal.

La défaite de City fait les gros titres

Du côté de l’Angleterre, Manchester City est tombé ce vendredi. En effet, les Skyblues ont perdu hier alors qu’ils menaient 2-0 contre les Wolves, après un doublé de Sterling. Mais réduits à dix avec l’expulsion de leur gardien Ederson ils n’ont pu tenir le score. D’ailleurs, jusque dans les ultimes secondes de la partie, le score était encore à 2-2. Mais Matt Doherty a fini par délivrer Wolverhampton à la 89e minute, comme le rapporte le Daily Mirror. Cette défaite surprise (3-2) des hommes de Guardiola fait forcément les gros titres des tabloïds anglais. C’est aussi le cas du Daily Star qui y voit la un cadeau du Père Noël. Enfin pour The Times, c’est surtout « la folie Molineux », en référence au nom du stade des Wolves.

Le Benfica veut Henrichs pour cet hiver

Enfin, au Portugal, on apprend qu’un autre club s’intéresserait à Benjamin Henrichs. Après le Bayern et Leipzig, c’est maintenant Benfica qui entrerait dans la danse. L’international allemand est donc très convoité, et c’est aussi le cas à Lisbonne selon Record. Il est vu comme l’un des deux renforts de poids qui pourraient arriver au Benfica cet hiver. Mais d’après le journal, il faudra vite sortir le chéquier pour s’offrir le latéral droit de l’AS Monaco car la concurrence est bien présente.