Le PSG a blindé Neymar ?

Hier, une information sur Neymar et le Paris Saint-Germain est passée presque inaperçue en France. Le Brésilien est devenu l’ambassadeur officiel de QNB, la Banque Nationale du Qatar. Pays qui détient le club de Paris, faut-il le rappeler. Ni une, ni deux. Les Espagnols réagissent au quart de tour. Marca affiche Neymar sur sa Une du jour, avec ce titre « blindage de Neymar ». Autrement dit, selon le journal espagnol, Paris vient de trouver un moyen de retenir Neymar, alors que certaines rumeurs l’envoient vers le Real Madrid, ou vers un retour au FC Barcelone. L’Espagne craint-elle de ne jamais revoir le génie brésilien en Liga ?

Chelsea réagit rapidement

En Angleterre, l’affaire qui a éclaboussé la Premier League ce week-end s’est déroulée durant Chelsea-Manchester City (2-0), où certains fans des Blues ont tenu des propos racistes à l’encontre de Raheem Sterling, le Mancunien. Le club londonien n’a pas mis longtemps pour réagir : « Chelsea vient de bannir à vie 4 de ses fans », apprend-on dans la presse anglaise aujourd’hui. Preuve que ce genre d’affaires est pris très au sérieux outre-Manche.

Des départs de taille cet hiver en L1 ?

En France, le média France Football sort aujourd’hui un dossier sur le mercato d’hiver, qui ouvre dans moins de trois semaines... Parmi les joueurs les plus courtisés du Championnat de France, le magazine cite le Parisien Edinson Cavani, le Lyonnais Tanguy Ndombélé, le Lillois Nicolas Pépé, le Nantais Emiliano Sala, et le Marseillais Florian Thauvin. Attention, tout de même, FF précise que certains départs pourraient intervenir l’été prochain, et non pas dès cet hiver.