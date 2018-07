La formation française, considérée parmi les favoris au début de la compétition, a réussi à confirmer son statut de prétendant au titre de Champion du Monde en se qualifiant pour la finale mardi dernier aux dépens de la Belgique. L’équipe de France, toujours invaincue dans la compétition, est montée progressivement en puissance. Dans le dur pendant la phase de groupes, les Bleus ont ensuite mis à mal l’Argentine, non sans se faire peur, avant de faire preuve d’une grande maîtrise contre les Uruguayens et les Belges.

Face aux Bleus, on retrouve les outsiders croates qui participent à leur première finale de Coupe du Monde de leur jeune histoire. Considérée comme un sérieux outsider, la Croatie s’est montré la plus impressionnante en début de tournoi, notamment en giflant sévèrement l’Argentine de Léo Messi 3-0 pendant la phase de groupe. Pour atteindre la finale, l’équipe au damier a su se débarrasser du Danemark, du pays hôte la Russie et de l’Angleterre. Mais la phase finale n’a pas été de tout repos pour les Croates puisqu’ils ont dû aller jusqu’au bout de la prolongation à chaque match, voire même parfois aux tirs aux buts, pour décrocher leur ticket pour l’étape suivante. Une donnée importante, qui donne un sacré avantage aux Français qui eux ne sont pas amoindris physiquement par les 90 minutes de jeu supplémentaires disputées par la bande à Luka Modric. Sans oublier le jour de repos supplémentaire de la bande à Deschamps par rapport à la sélection croate.

L’historique des confrontations entre les deux équipes est également très parlant : sur les 5 matchs qui ont eu lieu entre les Croates et les Français, 3 ont été remportés par nos Bleus (dont une certaine demi-finale en 1998) et 2 se sont soldés par un match nul. Mais surtout, la France n’a jamais concédé une seule défaite face à la Croatie ! S’ils restent humbles et concentrés, peu de chance de voir les Bleus se faire surprendre par la Croatie. Certes la formation croate est composée de joueurs confirmés et disposant d’une importante expérience du haut niveau (Modric, Rakitic, Mandzukic, Perisic) mais celle-ci demeure extrêmement friable : sur les 4 derniers matchs ils ont encaissé 6 buts… Face à la puissance de feu de l’attaque française (7 buts sur les 3 derniers matchs !) les lignes croates ne devraient pas résister très longtemps et l’on pourrait assister à un magnifique déluge offensif dans un match qui se clôturerait sur le score exact de 3-0. De quoi, comme il y a 20 ans, propulser les Bleus sur le toit du football mondial et ainsi recycler la mythique chanson de France-Brésil à savoir : et un, et deux, et trois zéros !

