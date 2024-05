LdC Asie : Al-Ain et Hernán Crespo misent tout sur leur star Soufiane Rahimi

En cette fin de saison, il n’y a pas que l’UEFA Champions League qui va nous offrir une affiche séduisante, c’est aussi le cas de l’AFC Champions League, la compétition sur le continent asiatique. Ce samedi (12h heure française), le Yokohama FC (Japon) affronte Al-Ain (Émirats Arabes Unis) pour la manche aller de cette finale qui se joue donc en deux rencontres. Pour rappel, dans la compétition, les deux parties de tableau sont séparées entre les régions de l’Est et de l’Ouest pour faciliter les déplacements.

Le club japonais a donc dû se défaire de l’équipe sud-coréenne d’Ulsan HD en demi-finales et du club chinois Shandong Taishan en quarts. Pour l’équipe d’Al-Ain, cela a été bien plus compliqué puisque la partie de tableau de l’Est comporte les meilleures équipes du continent. A la surprise générale, la formation émiratie a sorti deux géants saoudiens. Les hommes d’Hernán Crespo ont éliminé le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo lors des quarts de finale. Ensuite, plus impressionnant encore, ils se sont offerts le scalp du Al-Hilal de Neymar, pourtant invaincu depuis le début de la saison toutes compétitions confondues. Dans ces rencontres, un homme a brillé : Soufiane Rahimi. L’international marocain a complètement dégouté les deux équipes saoudiennes puisqu’il a inscrit un triplé face à Al-Hilal au match retour.

La star de l’équipe

Quelques semaines avant, il s’était offert un doublé face à Al-Nassr (en plus d’avoir déjà marqué un but au match aller). Cette saison, l’attaquant de 27 ans marche sur l’eau et est devenu l’atout offensif numéro de son équipe. Ailier pendant toute sa carrière, il a fini par se recentrer en cours de saison sous les ordres de la légende argentine. «L’entraîneur Crespo m’a donné une liberté absolue sur le terrain, et ce n’est pas la première fois que je joue en tant qu’attaquant de pointe. Dans les grandes confrontations, le caractère des grands joueurs apparaît, et donc je remercie les supporters pour leur fort soutien. J’essaye toujours de donner le maximum dans ce rôle en pointe», confiait Rahimi il y a quelques semaines. Cette saison, il a ainsi marqué à 11 reprises en C1 (en 11 matches). Plus globalement, il a marqué 20 buts et délivré 11 passes décisives en 37 matches.

Des performances très intéressantes qui lui ont permis de revenir en sélection après plus d’un an d’absence. Lors de la dernière trêve, Walid Regragui avait décidé de faire appel à lui et avait même misé sur lui à la pointe de l’attaque. Il avait marqué des points dans une équipe en quête d’un numéro 9. «Il mérite de revenir en sélection. Il a montré une grande volonté, il a travaillé dur et il s’est amélioré au niveau offensif. Pendant un an et demi, il a montré qu’il méritait de revenir en équipe nationale. Il a brillé en C1 asiatique et quand vous brillez dans une compétition comme celle-là en marquant des buts, vous méritez de revenir», avait lancé son sélectionneur le mois dernier. Ce samedi, il aura l’occasion d’un peu plus marquer les esprits. Et s’il marque encore, il pourrait bien devenir une légende d’Al-Ain qu’il a rejoint il y a 3 ans maintenant. A l’époque, jeune talent du Raja Casablanca, et malgré des touches en Europe, il avait décidé de s’assurer un confort financier en rejoignant les Emirats. Ce qui avait pu décevoir certains supporters marocains qui espéraient le voir exploser en Europe, lui, l’enfant de Botola. Et alors qu’il arrive en fin de contrat en juin 2025, remporter la C1 pourrait être la bonne façon de conclure une belle aventure avant de pourquoi pas enfin tenter le challenge en Europe.