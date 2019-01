Un échange Pogba - Douglas Costa cet été ?

La rumeur revient sans cesse depuis le début de la saison : Paul Pogba fera-t-il bientôt son retour à la Juventus Turin ? À en croire le quotidien Tuttosport, les Turinois auraient plusieurs idées pour, en effet, faire revenir le champion du monde à la maison. La dernière en date ? Proposer un échange à Manchester United avec le Brésilien de leur effectif Douglas Costa. Le média ne précise pas si l’échange serait sec ou s’il serait accompagné d’une somme d’argent. Cependant, la donne a changé pour La Pioche du côté de Old Trafford. Avec le départ de José Mourinho et l’arrivée sur le banc de Ole Gunnar Solskjaer, le Français revit et retrouve la joie de joueur sous le maillot rouge. A-t-il donc toujours autant envie de partir que lors de la première partie de saison ?

Dybala pour remplacer Icardi ?

Plus les jours passent et plus les négociations semblent compliquées pour l’Inter Milan sur le dossier Mauro Icardi. Dernier épisode en date hier avec un post de l’Argentin sur Instagram où il afficha ces mots :« je voudrais éclaircir une chose à tous les tifosi qui lisent les pseudo journalistes et les journaux « sérieux » qui écrivent sans avoir la moindre idée des faits réels. Ma prolongation arrivera au moment où l’Inter me proposera une offre concrète et correcte. À partir de là seulement on pourra parler sérieusement de prolongation. » Les discussions semblent donc dans l’impasse et pour le Corriere dello sport, les Intéristes lorgneraient déjà sur Timo Werner et Krzysztof Piątek pour le remplacer en cas de non-prolongation. Pour Tuttosport, c’est même encore plus fort que le nouveau directeur sportif de l’Inter, Giuseppe Marotta, veut frapper. Il aurait dans l’idée de faire venir Paulo Dybala à Milan, lui qui est celui qui a le plus souffert de l’arrivée de Cristiano Ronaldo.

Le FC Barcelone s’intéresse à Morata

Décidément, Alvaro Morata a des courtisans. Lui qui n’est plus totalement en odeur de sainteté à Chelsea voit plusieurs clubs s’intéresser fortement à son cas. Après Monaco, le FC Séville ou encore l’Atlético Madrid, c’est au tour du FC Barcelone, selon Sport, de venir aux renseignements pour l’attaquant espagnol. Selon le média, les Blaugranas auraient demandé à son agent si son protégé pourrait être intéressé. Un prêt pourrait être discuté avec les Blues qui ne semblent pas vouloir retenir celui pour qui ils ont dépensé pas moins de 80 millions d’euros.