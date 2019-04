« Jeunesse divine »

Ce dimanche en Catalogne, les journaux n’ont d’yeux pour que la jeunesse du FC Barcelone qui jouait hier contre Huesca. Score final 0-0, pourtant les médias n’hésitent pas à féliciter le « bébé Barça » comme Mundo Deportivo. Il est vrai que l’équipe était fortement remaniée. Les Blaugranas évoluaient notamment sans Piqué, Messi, Suarez, Busquets ou encore Rakitic. Le onze aligné avait ainsi une moyenne d’âge de seulement 24 ans et 133 jours. C’était tout simplement l’équipe la plus jeune de la Liga cette saison, comme le précise Sport. « Jeunesse divine » s’enflamme le quotidien.

Barton a vu rouge après la déroute de son équipe

Un ancien joueur de l’Olympique de Marseille qui la une des tabloïds britanniques. "Barton dans une nouvelle affaire" titre par exemple le Daily Mail. Si le bad boy anglais a aujourd’hui raccroché les crampons, il n’en reste pas moins adepte des coups de sang... Coach de Fleetwood Town, en troisième division, Barton aurait agressé son homologue de Barnsley, Daniel Stendel, dans les couloirs du stade après la lourde défaite de son équipe (4-2). « Des joueurs et des gens du club ont dû les séparer » rapporte le Daily Mail. Après avoir vu le visage ensanglanté de Stendel, les policiers présents sur place ont empêché l’ancien marseillais de quitter les lieux en bloquant sa voiture. Une enquête a été ouverte.

Pogba sauve United, qui redoute déjà son départ

En Espagne, Paul Pogba continue de faire parler de lui dans la presse madrilène. Ce dimanche, il fait la une du journal As, qui explique que son club aurait changé d’attitude sur le dossier du milieu de terrain. As reprend en fait les informations du Daily Mail, qui affirme que la direction des Red Devils se montrerait extrêmement anxieuse sur le sujet. Pogba aurait refusé d’entamer les tractations autour d’une future prolongation. Forcément, Manchester United craint un départ de son joueur en direction de Madrid. Le club anglais ne serait prêt à discuter avec le Real que si une offre d’au moins 200M€ arrivait sur la table. D’ailleurs La Pioche fait aussi les gros titres outre-Manche ! « Pogba sauve un United chanceux » d’après le Daily Express. Les Red Devils l’ont emporté 2-1 face à West Ham, et le Français a une part importante dans la victoire des siens puisqu’il inscrit un doublé hier, deux buts sur pénalty. Manchester a eu chaud et obtient provisoirement la 5e place de Premier League.