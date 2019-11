Guardiola furieux après la suspension de B. Silva

Un match de suspension et 58 000 euros d’amende. Voilà ce que la Fédération anglaise de football a infligé à Bernardo Silva après son tweet qui avait fait polémique sur Benjamin Mendy. Retiré ensuite, le Portugais s’était justifié en indiquant qu’il faisait une blague avec son coéquipier de Manchester City. Le club anglais qui, en apprenant la décision de la FA, aurait sursauté. Selon le Daily Star, mais aussi le Mirror, les champions d’Angleterre et notamment son entraîneur Pep Guardiola seraient furieux de ce match de suspension. Bernardo Silva va donc manquer le choc contre Chelsea après la trêve internationale ce qui ne plait pas du tout à son coach. Cependant, Manchester City ne fera pas appel, par peur d’une augmentation de la sanction.

Le Barça doute encore de Umtiti

Dix-sept matches joués depuis un an et demi. Voilà une statistique inquiétante et peu flatteuse que dévoile ce matin le journal Sport sur Samuel Umtiti. Le défenseur central du FC Barcelone n’arrive toujours pas à enchaîner cette saison, miné par un genou qui continue de le faire souffrir. Du coup, le quotidien catalan reparle ce matin du « cas Umtiti », qui continue de faire débat au sein du club blaugrana. Le Français ne peut enchaîner deux matches consécutifs selon le média à cause de sa fragilité au genou. Les dirigeants catalans se seraient alors donnés une deadline pour voir comment la situation évoluait. À la fin de la saison, ils feront le point et s’ils jugent que le champion du monde français est toujours dans le dur, ils verront la possibilité de recruter un joueur à son poste. Umtiti a donc jusqu’à l’été prochain pour se soigner totalement.

La Juve « angoissée » par CR7

Cristiano Ronaldo fait encore la une des quotidiens italiens ce matin. Après la polémique liée à sa sortie du terrain dimanche soir contre le Milan AC, la star portugaise fait cette fois les gros titres concernant sa situation physique. En effet, son genou serait un peu grinçant en ce mois de novembre et la Juventus serait inquiète avant le début des matches internationaux ce soir. Le Portugal joue deux matches importantissimes pour lui dans l’optique de la qualification à l’Euro 2020 (ce soir contre la Lituanie et dimanche au Luxembourg) et aura besoin de CR7. Quitte à un peu forcer sur son genou, ce qui n’enchante pas trop la Vieille Dame. Comme le rapporte Tuttosport ou encore la Gazzetta dello sport, le sélectionneur portugais Fernando Santos a indiqué hier que Cristiano pouvait jouer. Réponse ce soir à 20h45.