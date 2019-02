Après la BBC, le Real lance la BBV

En Espagne, le Real Madrid devrait innover face à Alaves ce soir. En effet, si on croit les informations de Marca, Santiago Solari va aligner une triplette inédite en attaque avec le retour de Gareth Bale. En plus du Gallois, le trio est composé des deux hommes en forme côté Real, à savoir Benzema et Vinícius Júnior. C’est donc l’heure de tester la BBV explique le quotidien ibérique, alors que les Madrilènes vont connaître un mois de février décisif, avec plusieurs rencontres contre le Barça bien sûr, mais aussi contre l’Atlético et l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions.

Messi, un doublé et une blessure

Toujours en Espagne, le Barça a été tenu en échec, hier soir. En effet, Valence a réussi à tenir contre les Blaugranas (2-2). Les Valenciens gagnaient même 2-0 au Camp Nou, avant que Lionel Messi ne marque un doublé et arrache le point du match nul. Malheureusement pour les Catalans, la Pulga s’est également blessée après son doublé. Et pour Mundo Deportivo, le sentiment qui domine c’est la « peur ». Messi souffrirait d’une contracture et le doute persiste pour l’instant quant à sa participation pour le premier clasico, ce mercredi 6 février, en Coupe du Roi.

« Ce n’est pas la BBC »

Du côté de l’Italie, après le faux pas de la Juve hier, le Corriere dello sport fait une référence à un ancien trio bien connu à Madrid : « Ce n’est pas la BBC » s’amuse le journal transalpin. Après une défaite en Coupe, la Vieille Dame n’a pas réussi à obtenir mieux qu’un match nul contre Parme (3-3). « La Juve était sans défense » pour le Corriere. Selon Tuttosport, c’était « la horde des planqués » ! De son côté, la Gazzetta dello sport insiste sur les buteurs : « Gervinho refroidit CR(1)7 », soit le nombre de buts que la star portugaise a inscrit en championnat.