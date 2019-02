Hazard pourrait chambouler totalement le mercato

Il a suffi d’une phrase pour que tout s’emballe. Interrogé sur RMC sur son avenir, Eden Hazard a lâché les quelques mots qu’il fallait pour enflammer la presse anglaise : « je sais ce que je vais faire. J’ai pris ma décision. » Ce matin, le Mirror, le Daily Telegraph ou encore le Daily Mail reprennent en choeur les propos du joueur de Chelsea et l’envoient déjà au Real Madrid. Mais le Sun fait encore plus fort. Sur son site internet, le média essaye d’imaginer le chamboulement que pourrait provoquer ce transfert sur le marché européen cet été. La vente d’Hazard pourrait être incluse dans un échange avec Isco et le transfert définitif de Kovacic. L’arrivée de l’Espagnol pousserait alors les dirigeants des Blues à céder Hudson-Odoi au Bayern. Ce dernier viendrait remplacer James Rodriguez en partance pour la Juventus. La Vieille Dame devrait alors se séparer de Paulo Dybala. Le Real serait intéressé pour se débarrasser de Gareth Bale qui ne serait pas contre un retour en Angleterre. Manchester United serait intéressé et pourrait inclure Rashford dans le deal. Bref, du sacré foot-fiction !

Guardiola n’exclut pas que le titre se joue à la différence de buts

Avant le déplacement de ses hommes ce soir sur la pelouse d’Everton, Pep Guardiola a mis la pression sur ses protégés. Revenu à trois points de Liverpool, Manchester City a l’occasion de passer devant son rival pour le titre en cas du succès. Et le coach espagnol veut des succès larges jusqu’à la fin de la saison ! Car pour lui, le titre pourrait bien se jouer à la différence de buts, comme en 2012 où les Citizens avaient été sacrés champions devant Manchester United. Pour le moment l’avance est à City qui possède une différence de buts de +46 alors que Liverpool est à +41. Ça nous promet du grand spectacle !

La Catalogne espère le « Dieu » Messi

C’est jour de Clasico en Espagne en ce mercredi et bien sûr toute la presse de la péninsule ne parle que de ça. Les journaux catalans espèrent la présence de Lionel Messi, toujours incertain, mais qui s’est entraîné hier avec ses coéquipiers et qui est bien présent dans le groupe de 19 joueurs retenus par Ernesto Valverde. Pour Mundo Deportivo, la présence ou non de La Pulga sera « la clé » de ce match. Pour AS c’est carrément « un mystère » qui entoure l’Argentin. Enfin, Sport espère de tout cœur la présence de son numéro 10. Le quotidien le renomme même « Dieu » ce matin. Sa présence est indispensable afin qu’il puisse « bénir le Clasico », comme l’écrit le quotidien.