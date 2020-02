L’Angleterre sous le charme de Bruno Fernandes

En Angleterre, Bruno Fernandes met déjà tout le monde d’accord ! Arrivé cet hiver en provenance du Sporting, le milieu est un mélange entre Paul Scholes et Juan Sebastián Verón, deux emblématiques milieux de terrain des Red Devils ! Le Daily Mail rend hommage au Portugais qui a redonné vie à cette équipe de Manchester qui n’était plus que l’ombre d’elle même depuis bien trop longtemps. Même chose en Une de The Independent, où Ole Gunnar Solskjær le compare à ces deux illustres prédécesseurs. Auteur d’un but hier contre Watford, le joueur de 25 ans est déjà en train de répondre aux attentes placées en lui et Manchester United ne doit pas regretter d’avoir déboursé 55 M€ pour le recruter.

Le Real Madrid face à son destin

Après un week-end terrible où le Real Madrid a perdu sa place de leader en championnat suite à la défaite à Levante (0-1), et surtout Eden Hazard, le club de la capitale espagnole est dans « la semaine de la vérité pour sa saison », titre Marca. Alors que les Merengues affrontent Manchester City en Ligue des champions et le FC Barcelone en Liga, c’est peut-être maintenant que tout se joue. Zinédine Zidane doit se priver d’Eden Hazard, touché au péroné, le coach français devra donc trouver les solutions pour négocier au mieux ce virage à 90 degrés. L’absence de l’attaquant belge fait d’ailleurs la Une du journal AS qui estime que sa saison est sûrement déjà terminée avec la Casa Blanca. L’ancien joueur de Chelsea devrait être absent au minimum deux mois. Une nouvelle blessure qui interpelle le média ibérique car c’est déjà son 19e match d’absence avec le Real alors qu’avec les Blues il en avait manqué que 20 en 7 ans.

L’Italie en état d’urgence avec le coronavirus

En Italie, le coronavirus est au centre des attentions. Pour la Gazzetta dello Sport, le Scudetto est « en quarantaine ». Le championnat en plein chaos suite à l’épidémie du virus. Alors que quatre matches ont déjà été reportés hier, le Juve-Inter du week-end prochain pourrait être joué à huis clos. Mercredi, en Ligue de champions, la Vieille Dame se déplace d’ailleurs à Lyon, et l’UEFA suit avec attention la situation. Même chose en Une de Tuttosport, où l’urgence au Coronavirus est décrétée. Le sport s’arrête aussi dans le Piémont après la Lombardie et la Vénétie, hier, et la déclaration de Giuseppe Conte, le Premier ministre italien, samedi. Le match des Bianconeri à Lyon est confirmé pour le moment, on attend une décision pour le choc prévu dimanche contre l’Inter.