Le Barça veut Lautaro Martinez

Le FC Barcelone aurait-il sombré dans la folie ? Alors que les Blaugranas s’apprêtent à lever la clause libératoire du champion du monde Antoine Griezmann et qu’ils auraient sondé Neymar pour un retour en Catalogne, le Barça serait aussi prêt à lever une nouvelle option d’achat cet été. Il s’agit de celle de Lautaro Martinez, l’attaquant argentin de l’Inter Milan, si l’on en croit le Corriere dello sport. Sa clause libératoire serait de 111 millions d’euros. Si l’on ajoute les 120 millions d’euros de celle de Griezmann, plus les 200 millions que serait prêt à accepter le PSG pour sa star brésilienne, le FC Barcelone aura-t-il les finances assez solides afin de réaliser ces trois coups ? Rien n’est moins sûr, mais quoi qu’il en soit, après son échec en demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière, les Blaugranas sont prêts à mettre le feu.

« Quel bel avenir nous attend ! »

Les Espoirs espagnols sont de nouveau sur le toit de l’Europe. Après leur victoire contre l’Allemagne hier soir en Italie (2-1), la Rojita a décroché son cinquième championnat d’Europe de la catégorie de leur Histoire. Un titre qui réjouit la presse espagnole ce matin qui pense déjà à l’avenir. Un avenir radieux qui s’annonce pour la Roja, selon Marca. « Quel bel avenir nous attend », s’exclame le média. Pour As, cette victoire est synonyme « d’or pur. » De l’or autour du coup, mais aussi pour cette génération qui en dispose dans les pieds à l’image de Fabian Ruiz, le Napolitain, qui a été désigné meilleur joueur du tournoi par l’UEFA.

Griezmann au Barça, « jour J »

Griezmann au Barça, enfin la fin du feuilleton ? Nous sommes le 1er juillet et officiellement la clause du champion du monde afin de partir de l’Atlético de Madrid est passée de 200 à 120 millions d’euros. Pour la presse catalane et Mundo Deportivo, c’est l’heure de finaliser le dossier dans les prochains jours. Pour Sport, c’est même « le jour J » afin de terminer les discussions avec les Colchoneros. Les médias catalans et madrilènes évoquaient ces derniers jours une transaction à 126 millions d’euros, soit plus que la clause libératoire de l’attaquant français, ou alors une opération avec Nelson Semedo dans le lot. Le latéral blaugrana plaît beaucoup à Diego Simeone.

