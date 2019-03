Après une excellente saison à Galatasaray l’an passé et 32 buts toutes compétitions confondues, Bafétimbi Gomis (33 ans) continue d’affoler les compteurs cette saison du côté d’Al-Hilal Riyad en Arabie Saoudite avec déjà 17 réalisations en seulement 23 matches. Contacté par nos soins, l’international français (12 sélections – 3 buts) nous a livré en exclusivité son onze de rêve. Professionnel depuis plus de 15 ans, l’ancien attaquant de Saint-Etienne, de l’OL et de l’OM notamment a déjà bien roulé sa bosse et c’est fort de cette expérience qu’il dévoile au micro de Foot Mercato sa Dream Team, influencée à la fois par les années 90, mais également par le football plus contemporain, le tout dans un dispositif en 4-3-3.

Dans les cages on retrouve Edwin van der Sar, gardien mythique de l’Ajax Amsterdam notamment, et de Manchester United. La charnière centrale est composée par la légende Paolo Maldini qu’on ne présente plus, et Basile Boli, auteur du but victorieux pour l’Olympique de Marseille lors du titre de C1 en 1993. Côté droit, un joueur qui a évolué le plus souvent en tant que défenseur central mais qui a connu de grands moment au poste de latéral, en particulier avec l’équipe de France. Il s’agit de Lilian Thuram. À gauche, Bafé Gomis a choisi le brésilien Roberto Carlos, pour son apport offensif.

Le milieu est lui composé par trois joueurs passés par la Serie A, d’abord Blaise Matuidi qui évolue à la Juve. Sa capacité à couvrir tout le terrain, et à se donner à 200% à chaque instant a marqué les supporters Bianconeri, mais aussi Bafétimbi Gomis qui a tenu à sélectionner l’ancien parisien dans son onze de rêve. Aux côtés de l’ancien joueur du PSG, on retrouve le grand Andrea Pirlo, choisi pour sa capacité de première relance. Enfin, le troisième joueur qui vient compléter ce milieu de terrain n’est autre que Clarence Seedorf notamment passé par l’AC Milan et le Real Madrid. Et puis l’attaque de l’équipe est composée par une très jolie triplette, plus contemporaine : Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappé.