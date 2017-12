Certains ont décidé de ne pas prolonger avec leur club actuel pour pouvoir signer dans le club qu’il souhaite pour la saison 2018/2019. A noter que chaque joueur a la possibilité de signer des pré-contrats avec des clubs à compter du mois de janvier pour être sûr de sceller leur avenir. On l’oublie mais certains (qui sont libres) peuvent se retrouver sans point de chute à l’issue du mois d’août. En Ligue 1, de nombreux joueurs vont voir leur contrat expirer et pourront aller voir ailleurs. On pense forcément à Hatem Ben Arfa qui aura passé quasiment deux saisons blanches au Paris Saint-Germain et qui a sans doute envie de regoûter au plaisir du ballon rond. C’est également le cas pour des joueurs comme Moutinho ou encore Thiago Motta. Des joueurs qui seront donc à coût zéro et ils pourraient être considérés comme des vrais affaires du marché estival.

Sur le reste du Vieux Continent, nous ne sommes pas en reste puisque de nombreux joueurs devraient profiter de leur situation contractuelle pour s’envoler vers d’autres cieux et découvrir un nouveau championnat. Cela pourrait être le cas par exemple pour Emre Can à Liverpool. L’international allemand arrive en fin de contrat en juin prochain et pourrait avoir envie de changer d’air et sans doute de championnat. Les dernières rumeurs pourraient l’envoyer en Allemagne ou bien à la découverte d’une nouvelle vie et surtout d’un nouveau championnat en Italie. Mais il n’est pas le seul puisque Mesut Özil ou encore Yaya Touré pourraient faire également leur valise. En Espagne, certains joueurs qui ont fait leur temps devraient quitter leur club respectif à l’image de Fernando Torres du côté de l’Atletico Madrid.

Buffon et Casillas vers le clap de fin ?

D’autres (plus juvéniles) seront la cible de nombreuses sollicitations comme c’est le cas pour d’autres joueurs qui sont proches de leur fin de carrière devraient fermer le livre de leur destin footballistique. Cela pourrait être le cas en Italie où Gianluigi Buffon ou encore Andrea Barzagli n’auront plus de contrat à compter du 30 juin prochain. En Allemagne, le marché des joueurs libres pourraient être plus calme même si de nombreux clubs européens sont à l’affut sur le dossier de Leon Goretska qui souhaiterait changer d’air et voir autre chose. A noter que nous avons réalisé un onze type des joueurs qui devraient faire parler d’eux dans les prochains mois que cela soit pour changer de formation ou finalement rempiler au dernier moment avec leur formation actuelle.