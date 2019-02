Un dernier gros mercato cet été à Chelsea ?

En Angleterre, les tabloïds continuent forcément de parler du club de Chelsea. « C’est la crise », affirme le Daily Mirror, qui rappelle que les Blues ont été sanctionnés de 2 ans de suspensions sur le marché des transferts, et s’ils ont fait appel, ils doivent tout de même payer une amende d’environ 530 000 euros.

Du coup le club londonien aurait peur qu’ Eden Hazard ne soit encore plus tenté par un départ vers Madrid, idem pour Hudson-Odoi, en direction du Bayern Munich. Sans oublier le niveau sportif, et les gros problèmes que connaît actuellement Maurizio Sarri, avec son équipe. Mais selon le Sun, les Blues auraient un plan pour sortir de cette crise. En effet, Chelsea a fait appel de la décision de la FIFA, et cela devrait leur permettre d’avoir une dernière fenêtre pour se renforcer, si la sentence est maintenue. D’après le Sun, le club anglais aurait dans l’idée de dépenser environ 200 millions de Livres Sterling cet été, soit 230M€ pour étoffer l’effectif avant d’être bloqué deux ans. Un énorme mercato en perspective qui pourrait tenter Zinédine Zidane, si Sarri venait à être remercié.

« Voilà les sous Maurito »

En Italie, serait-ce la fin du feuilleton Icardi à l’Inter ? Il semblerait, si on en croît les informations du Corriere dello Sport. « Voilà les sous Maurito », titre le quotidien transalpin, qui explique que si l’attaquant argentin a été mis en marge du groupe, le nouveau contrat arrive. L’Inter serait donc prêt à faire une nouvelle proposition à sa star, et cette fois, Icardi pourrait être satisfait du montant. Le journal italien parle d’un contrat de 4 ans, avec un salaire net annuel de 6,5M€ avec des bonus supplémentaires. Plusieurs mois d’âpres négociations pourraient donc aboutir sur un accord, il ne reste plus qu’à savoir si le camp du joueur accepte cette proposition.

Rakitic sur le départ

Du côté de l’Espagne, Mundo Deportivo fait sa une sur Ivan Rakitic le milieu du Barça. Selon le journal catalan, le futur du milieu croate pourrait s’écrire loin de Barcelone, en tout cas le joueur y penserait de plus en plus. Les Blaugranas n’auraient pas fait de proposition suffisamment haute pour contenter Rakitic qui pourrait essayer de trouver preneur ailleurs. D’après le quotidien espagnol, il intéresserait plusieurs grands d’Europe comme l’Inter, Manchester United, le Bayern ou encore le PSG... D’ailleurs le journal livre aussi une grosse information ce matin, le club parisien essaierait de chiper Eric Abidal au Barça, pour qu’il devienne le directeur sportif du PSG. Des nouvelles qui vont pourtant à l’encontre des récentes déclarations de Nasser Al-Khelaïfi au sujet d’Antero Henrique.