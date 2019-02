Après de nombreuses années passées sur le banc d’Arsenal, Arsène Wenger a décidé de quitter les Gunners l’été dernier. Le technicien alsacien a alors été remplacé par Unay Emery. Depuis, le manager français n’a pas repris de club en main et prend son temps. Mais depuis plusieurs semaines, ce dernier aurait reçu quelques propositions, comme l’affirmait The Times il y a peu. Et l’une de celles-ci auraient été le Paris Saint-Germain. Avec ses fraîches relations avec Thomas Tuchel et les problèmes autour du recrutement tardif d’un milieu de terrain, Antero Henrique semblait de son côté menacé. Et la rumeur de la venue d’Arsène Wenger pour le remplacer est vite arrivée. Mais il n’en sera rien.

En marge de la conférence de presse pour la présentation du nouveau sponsor du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi a en effet été interrogé sur le dossier par Le Parisien. Et le président du champion de France a d’abord tenu à faire l’éloge de l’ancien entraîneur du club londonien. « Je suis fatigué de répondre à ce genre de questions. J’ai de très bonnes relations avec Arsène. Je suis proche de lui, je le connais depuis longtemps. Il est un magnifique manager et entraîneur. Il a une connaissance très pointue et très complète du football, a déclaré le président du PSG, avant de parler directement d’Antero Henrique.

Mais nous avons un directeur sportif, Antero Henrique, en qui j’ai une grande confiance. J’entends sans arrêt les médias dire qu’Arsène va venir prendre ce poste. C’est trop. Laissez-nous travailler, s’il vous plaît. Antero réalise un très bon travail. Il va continuer avec nous. Il reste là. » Relancé par Le Parisien pour savoir si le directeur sportif portugais sera encore en poste la saison prochaine, Nasser Al-Khelaïfi a répondu tout simplement : « oui, c’est sûr. » Pour conclure, l’homme d’affaires âgé de 45 ans a expliqué qu’il n’y avait aucun projet en cours avec Arsène Wenger. Le dossier semble donc clôturé.