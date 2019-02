L’Équipe révélait ce mercredi que le président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi avait rencontré Arsène Wenger, à Doha, au Qatar, en marge du tournoi de tennis WTA. Si le quotidien sportif n’en disait pas beaucoup plus sur les dessous de cet entretien, l’agence de presse allemande SID, elle, est ce jeudi beaucoup plus affirmative et annonce que l’ancien manager d’Arsenal prendra « prochainement » le poste de directeur sportif du club de la capitale.

« Arsène Wenger s’apprête à prendre de nouvelles responsabilités. L’ancien entraîneur d’Arsenal va revenir dans son pays d’origine. Il remplacera prochainement le directeur sportif actuel Antero Henrique », écrit ainsi SID, considérée comme la plus grande agence de presse du pays. Plusieurs fois évoquée depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG, la rumeur semble cette fois bel et bien fondée.

L’Alsacien, libre de tout contrat depuis l’été dernier et la fin de son mandat de 22 ans chez les Gunners, aurait été choisi pour son immense expérience dans le milieu du football, ses réseaux, mais aussi... sa maîtrise de l’allemand. Un atout indéniable pour échanger au mieux avec Thomas Tuchel, qui semble avoir conquis tout son monde au PSG cette saison, et pourrait s’inscrire dans la durée au Parc des Princes.