Les médias pro-Barça crient au scandale !

Grâce à un coup-franc de Lionel Messi dans les derniers instants, le FC Barcelone a évité la catastrophe sur la pelouse de Villarreal (1-1). Mais ce match nul reste une mauvaise opération dans la quête du titre de champion, et les médias catalans le savent. Échaudés, Sport et Mundo Deportivo se lâchent sur l’arbitrage, à l’image de Gerard Piqué, qui a directement interpellé le président de la Ligue, présent en tribunes. « L’arbitrage a encore été scandaleux, avec un pénalty oublié (pour une main) de Bruno », souligne amèrement MD. « L’arbitre a encore volé un pénalty ! », s’excite Sport, photo à l’appui. Forcément, rien en Une ne laisse supposer que Villarreal a également été lésé d’un pénalty oublié...

Le PSG a trouvé le remplaçant de Di Maria

Décevant depuis le début de saison, Angel Di Maria pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Son nom résonne avec insistance du côté de la Chine, et à en croire Record, le champion de France en titre a déjà trouvé son remplaçant. Le quotidien portugais assure que le PSG mène la course pour Gonçalo Guedes (20 ans), grand talent de Benfica. Fin décembre, déjà, son nom était associé au club francilien, apparemment disposé à payer 30 M€ pour s’attacher ses services.

Guardiola séduit par Rakitic ?

La situation d’Ivan Rakitic est très incertaine à Barcelone. Titulaire (presque) indiscutable depuis deux saisons, le Croate joue moins cette saison. En interne, son cas inquiète même les hautes sphères du club et les négociations pour une prolongation seraient au point mort. Dans ce climat, un départ semble envisageable et le média croate Sportske Novosti affirme que Manchester City compte bien en profiter. Pep Guardiola verrait même en lui le remplaçant idéal d’Ilkay Gündogan, gravement blessé. On notera tout de même que l’information a été démentie en Angleterre, par Skysports. Affaire à suivre, donc.