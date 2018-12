50 %. Voici le pourcentage de clubs français qui sera au rendez-vous lundi 17 décembre à Nyon pour le tirage au sort des phases à élimination directe des Coupes d’Europe 2018-19. Et comme il y a deux ans, il y aura deux représentants tricolores au stade des 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Le PSG, qui revient de loin en phase de poule, a terminé premier de son groupe devant Liverpool, tandis que l’OL a terminé invaincu dans son groupe avec une victoire de prestige à Manchester City et cinq matches nuls. Les performances des deux cadors de L1 font un bien fou au classement de l’indice UEFA de la France.

Il faut savoir qu’une qualification pour les 1/8es de finale de la C1 offre un bonus de point important (l’équivalent de deux victoires et d’un nul). Mathématiquement, Lyon et Paris ont donc rapporté gros en se qualifiant pour le printemps européen et s’offrent la possibilité d’en marquer d’autres en février et mars prochain. Quant à Rennes, qui est le troisième et dernier qualifié français en Europe, il a marqué beaucoup moins de points que les deux premiers clubs nommés. Il faut dire que le parcours rennais a été plus chaotique et que, surtout, la qualification pour les 1/16es de finale de la Ligue Europa n’ouvre la porte à aucun bonus. À titre de comparaison et malgré son élimination, Bordeaux a gagné plus de points que Rennes au classement de l’indice, bien aidé il est vrai par sa participation au tour préliminaire de la compétition.

Mention spéciale à l’OM qui a marqué 17 fois moins de points que le PSG et 10 fois moins de points que les Girondins au classement de l’indice. Après avoir porté la France la saison passée, le club phocéen plombe l’ambiance. Malgré tout, la France s’est repositionnée au 5e rang européen, ce qui correspond à son classement sur cinq ans. Rien de dramatique donc si ce n’est que l’écart avec l’Allemagne, son adversaire direct dans la quête d’un quatrième strapontin en C1, est toujours aussi important. Seul motif de satisfaction, et il est maigre, les mauvaises performances européennes de l’Italie qui laissent notre voisin transalpin à portée de main sur la saison en cours. Mais sur cinq ans, ce n’est plus la même histoire...

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2018/19 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 14/12/18 :

1. Espagne 13.571 (7/7)

2. Allemagne 13.071 (5/7)

3. Angleterre 12.785 (6/7)

4. Italie 10.071 (5/7)

5. France 9.250 (3/6)

6. Portugal 8.500 (3/5)

7. Belgique 7.200 (2/5)

8. Pays-Bas 6.800 (1/5)

9. Ecosse 6.750 (1/4)

10. Russie 6.750 (2/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2014 et 2019) :

1. Espagne 97.569

2. Angleterre 75.605

3. Italie 72.154

4. Allemagne 69.784

5. France 57.165

6. Russie 49.716

7. Portugal 45.832

8. Belgique 39.300

9. Ukraine 38.100

10. Turquie 34.000