Le PSG recale le Barça sur Neymar

« Neymar est-il à vendre ? » « Non ! » Voilà ce qu’a répondu Nasser al-Khelaïfi il y a quelques jours à son homologue barcelonais Josep Bartomeu qui cherchait à savoir s’il pouvait recruter le numéro 10 parisien. C’est en tout cas l’information qui circule aujourd’hui en Espagne et qui est relayée par Mundo Deportivo. Le média précise cependant que ce refus est provisoire, car le Paris Saint-Germain pourrait changer son fusil d’épaule pour deux raisons. La première c’est que l’arrivée au sein du club blaugrana de Patrick Kluivert qui a passé une saison à Paris pourrait faciliter l’opération. La seconde réside dans le fait qu’un échange avec Philippe Coutinho pourrait fortement intéresser les Parisiens qui auraient donc déjà un remplaçant à Neymar tout trouvé. Suite du feuilleton dans quelques jours.

L’agression sur Özil choque l’Europe

C’est une sale histoire qui est arrivée hier à Londres à Mesut Özil et à son coéquipier à Arsenal Sead Kolasinac. Les deux joueurs étaient au volant de la berline de l’Allemand quand deux hommes cagoulés et armées de couteaux ont attaqué les Gunners. Filmée par une caméra de vidéo surveillance, la scène est violente et l’on voit le Serbe faire fuir finalement les deux agresseurs avant de remonter dans la voiture. Pas de blessure pour Özil et Kolasinac, mais une grosse frayeur. Cela fait la une du tabloïd Daily Mail ce matin qui parle d’une « horrible agression au couteau. » L’affaire a fait le tour de la planète jusqu’en Allemagne bien sûr où Bild s’inquiète pour son ancien international. « Agression au couteau sur Özil », titre le média. Les deux joueurs ont porté plainte, mais les agresseurs sont toujours en fuite.

Le Milan AC veut Leão

Alors que Nicolas Pépé est sur le point de rejoindre le Serie A et le Napoli, un autre joueur de Lille pourrait traverser les Alpes cet été. Selon Tuttosport, le Milan AC voudrait associer sa future recrue Angel Correa, de l’Atlético de Madrid, qui devrait bientôt s’engager, avec l’attaquant portugais du LOSC, Rafael Leão. Le jeune espoir lillois est très courtisé et même s’il n’était pas sur le marché au début du mercato, la situation aurait changé. En effet, les Nordistes auraient reçu des offres à plus de 40 M€ depuis le début du mercato ce qui les ferait vaciller. Devant de telles sommes, on ne peut leur donner tort.

