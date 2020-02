L’homme providentiel. Ce mercredi soir, alors que son Olympiakos était mené d’un but contre Lamia en Coupe de Grèce, Pedro Martins a fait appel à Mathieu Valbuena (35 ans) au retour des vestiaires. Bien lui en a pris puisque le meneur de jeu français, très bon depuis son arrivée en Grèce, a délivré trois passes décisives, une à Ahmed Hassan Koka et deux à Pape Abou Cissé, participant donc activement à la victoire finale des siens (3-2) et récoltant le titre de MVP de la rencontre en l’espace de quarante-cinq minutes ! Abreuver ses partenaires en bons ballons, c’est une habitude pour l’ancien Lyonnais et Marseillais cette saison.

Avec son triplé d’assists face à Lamia, le natif de Bruges porte son total à 17 offrandes en 26 apparitions toutes compétitions confondues. Son record en carrière. Cissé, servi à deux reprises, l’a salué à l’issue de la rencontre. « Nous savons tous ce que Mathieu a fait. Quand il tire un coup franc, c’est comme un cadeau pour nous tous. C’est quelque chose de merveilleux. C’est vraiment important de l’avoir dans notre équipe et nous pouvons facilement marquer des buts sur ses coups de pied arrêtés », confiait le défenseur international sénégalais passé par l’AC Ajaccio au micro de Kosmos TV.

Une seconde jeunesse en Grèce

Le n° 28 avait évidemment le sourire à l’issue de la rencontre. « J’aime tout donner. Voilà ce que je sais faire. Pour aider l’équipe. Personne n’aime perdre. J’aime gagner et je veux gagner des titres. Pour la première fois, j’ai donné trois passes décisives en 45 minutes et je suis très heureux. C’est la deuxième fois que nous marquons un tel but avec Hassan. Je suis content pour lui et j’adore l’aider avec mes passes décisives. Je suis heureux de l’aider avec mes assists », lançait l’international tricolore (52 sélections, 8 buts), lui aussi à Kosmos TV.

Outre ses 17 passes décisives, « Petit Vélo » a également inscrit 8 buts. De quoi avoir envie de prolonger l’aventure en Grèce (son contrat se termine en juin prochain). « J’ai encore de la force. Je suis très content à l’Olympiakos. Je prends du plaisir, alors pourquoi pas, je voudrais continuer. Je le souhaite. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je veux continuer mon aventure avec l’Olympiakos. J’aime jouer au football. Je prends du plaisir », avançait-il en conclusion. Vu les états de service de Mathieu Valbuena, il y a fort à parier que le club hellène voudra lui aussi prolonger le plaisir.