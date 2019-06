C’est « chaud chaud » pour Neymar au Barça

En Espagne, les journaux sont à fond sur le dossier Neymar, en particulier du coté de la Catalogne. Mundo Deportivo fait ainsi sa couverture sur « l’opération Neymar ». Le quotidien catalan explique que Nasser Al-Khelaïfi a ouvert la porte pour un départ de sa star brésilienne, et que le Barça est attentif. Cependant, il faudra plusieurs conditions pour qu’un transfert soit possible. D’abord, Neymar devra accepter de baisser son salaire, il faudra que ses problèmes avec la justice soient réglés, et que le PSG accepte des joueurs en échange de son numéro 10. Sport aussi s’enflamme sur ce dossier, et affirme que c’est « chaud chaud » pour Neymar. Alors qu’à l’inverse ça se refroidit pour une venue d’Antoine Griezmann. Au Brésil aussi, cette opération fait réagir. Globoesporte affirmait hier que les négociations étaient avancées entre les deux clubs, et qu’un accord pourrait être trouvé aux alentours des 100 M€ en plus d’un ou plusieurs joueurs. On parle notamment de Samuel Umtiti, d’Ousmane Dembélé ou encore d’Ivan Rakitic.

Totti : « Ils m’ont écarté de tout »

Les déclarations de Francesco Totti font la une en Italie. Hier, dans une conférence de presse incroyable, la légende de la Roma a réglé ses comptes avec l’équipe dirigeante de son club de toujours. Annonçant au passage son départ de Rome. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Totti n’y est pas allé de main morte. « Je n’ai jamais eu l’opportunité de m’exprimer, ils ne m’ont jamais impliqué dans quelconque projet technique. [...] Ils m’ont écarté de tout », a-t-il affirmé. Avant d’ajouter : « Aujourd’hui, c’est autre chose que le jour de ma retraite. J’ai envie de mourir aujourd’hui. J’aurais préféré mourir. » Ce mardi, le numéro 10 de l’AS Roma fait la une de nombreux journaux italiens, comme la Gazzetta dello Sport ou encore le Corriere dello Sport. La presse ne s’en remet pas à l’image d’ Il Romanista qui associe cette conférence de presse au film « Apocalypse now ».

United veut garder Pogba et prolonger Rashford

En Angleterre, Manchester United souhaite également conserver ses stars, et surtout son milieu vedette Paul Pogba. Les dirigeants mancuniens auraient même proposé une très belle revalorisation salariale à la Pioche. Le Daily Mail parle d’un salaire de plus 500 000 Livres Sterling par semaine, soit plus de 2M€ par mois. Au total cela représenterait pas moins de 29M€ par saison. Dans les colonnes du Times, on apprend qu’un autre Red Devil aurait reçu une proposition de nouveau contrat, en la personne de Marcus Rashford. Pas de chiffres évoqués ici, mais les dirigeants de United espèrent le faire prolonger d’une année supplémentaire, soit un contrat qui le lierait au club jusqu’en 2021.

