Le Real Madrid est déjà forcé de faire une révolution mercato après l’humiliation face au PSG

Que la soirée fut dure pour le Real Madrid. Impuissants, inoffensifs, dépassés, les hommes de Xabi Alonso ont pris le rouleau compresseur parisien en pleine face, et n’ont jamais inquiété la défense parisienne qui a sûrement vécu des soirées plus compliquées dans des matchs face à des équipes de division inférieure en Coupe de France. Un sacré échec pour des Madrilènes qui sont certes en reconstruction et ne partaient pas favoris, mais qui se sont encore ridiculisés dans un gros match, après avoir bu la tasse plusieurs fois face au FC Barcelone ces derniers mois déjà.

En plus de chercher les coupables comme elle aime si bien le faire - Asencio, Mbappé et Vinicius sont ainsi pointés du doigt, mais pas que - la presse madrilène est convaincue que cette humiliation va pousser le club à accélérer sur le mercato. Jusqu’ici, certains estimaient que le club allait vivre un été assez calme, ayant déjà bouclé trois arrivées (Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Mastantuono) et se concentrant surtout sur le poste de latéral gauche avec Alvaro Carreras comme candidat numéro 1. L’explosion de Gonzalo Garcia avait aussi calmé la recherche d’un numéro 9 remplaçant.

Les prochains jours vont être animés

Mais voilà que Marca fait des révélations sur la suite du marché estival madrilène. Le journal explique que cette défaite force le Real Madrid à agir vite et des réunions entre Alonso et la direction vont avoir lieu dans les jours à venir. Le média parle de « décisions urgentes à prendre », alors qu’après le match, Xabi Alonso avait évoqué la volonté de se renforcer en conférence de presse : « pendant la compétition nous n’avons pas parlé de la composition de l’effectif, mais on a toujours l’idée de s’améliorer. Il y a de la marge pour le faire ».

Il y a plusieurs dossiers à gérer dans le sens des départs d’abord, avec un Rodrygo dont l’avenir est scellé et qui est bien plus proche de partir que de rester. Endrick est lui aussi annoncé partant après l’explosion de Gonzalo Garcia, alors que l’avenir de Vinicius Jr, qui ne prolonge toujours pas son contrat, est un casse-tête pour la direction. De là à imaginer un départ ? C’est encore trop tôt, mais la situation en agace plus d’un à Madrid. Quant aux arrivées, c’est très bien parti pour Alvaro Carreras, mais on sait que Xabi Alonso souhaite encore un milieu de terrain. Et une recrue surprise n’est pas à écarter…

