Le mercato estival a refermé ses portes dans la plupart des grands championnats. Mais certains joueurs espèrent toujours trouver chaussure à leur pied. C’est notamment le cas de Lucas Silva. Le Brésilien, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le Real Madrid, espère rapidement trouver un club. Contacté grâce à son attaché de presse, Inovem Comunicação, le milieu de terrain en a dit un peu plus à Foot Mercato. « Cette résiliation à l’amiable, c’est quelque chose de très réfléchi, c’est une bonne chose pour toutes les parties. Je ne peux que remercier le Real Madrid pour tout, depuis mon arrivée en 2015, et maintenant, penser à l’avenir. Aujourd’hui, je me retrouve donc libre et, avec mon frère et les personnes qui gèrent ma carrière, nous allons analyser toutes les possibilités et définir ce qu’il y a de mieux pour moi », a-t-il confié.

Pour l’ancien international Espoirs brésilien, les choses sont claires : un retour en Europe est l’option n° 1. « Ma priorité est de revenir en Europe. Ces dernières années au Brésil ont été très bonnes et j’ai pu rejouer à un haut niveau. Maintenant, je me sens prêt et préparé à reprendre là-bas. Mais je ne ferme aucune porte, puisqu’on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mon envie est de trouver un club le plus rapidement possible pour pouvoir rejouer au plus vite », a-t-il indiqué, expliquant pourquoi il n’avait finalement pas rebondi au Genoa, où l’envoyait la presse italienne courant août. « Oui, il y a eu des contacts avec le Genoa, un grand club du football italien. Nous étions enchantés par cette option, mais à ce moment-là, j’étais encore sous contrat avec le Real Madrid, et les choses n’ont pas été plus loin », a-t-il glissé.

Ouvert à toutes les possibilités, le natif de Bom Jesus de Goiás, prêté au Cruzeiro ces trois dernières saisons, ne dirait d’ailleurs pas forcément non à un retour en France. « La Ligue 1 compte de grands clubs et des joueurs qui représentent leurs sélections à travers le Monde, j’ai vécu une expérience forte là-bas, et ça peut être une possibilité. Depuis mon départ, le championnat n’a fait que grandir et progresser, aujourd’hui, il figure parmi les meilleurs. Les gens qui s’occupent de ma carrière gèrent les discussions et moi, je me tiens en retrait, je me concentre sur les entraînements, la préparation physique et mentale pour être prêt quand du concret se présentera », a-t-il avoué, revenant sur son passage à l’Olympique de Marseille, en prêt, lors de l’exercice 2015/16 (33 apparitions toutes compétitions confondues).

« Tout est arrivé très vite pour moi »

« L’OM, ce fut une expérience courte, mais très enrichissante. Je m’y suis fait de grands amis. C’est une ville très agréable à vivre et un club très compétitif », a-t-il résumé. Aujourd’hui âgé de 26 ans, l’Auriverde, qui avait dû mettre sa carrière entre parenthèses pendant un temps pour des problèmes d’arythmie cardiaque, se sent prêt à relever tous les défis. Avec beaucoup de recul, il croit d’ailleurs savoir pourquoi il n’avait selon lui pas réussi au Real Madrid (9 apparitions dont une en Ligue des Champions contre Schalke 04), où il était arrivé précédé d’une flatteuse réputation en janvier 2015, en même temps qu’un certain Martin Ødegaard, contre un chèque de l’ordre de 15 M€.

« Le Real Madrid est un club où évoluent toujours de grands joueurs, les meilleurs joueurs du Monde même. J’ai eu quelques difficultés au départ, parce que j’étais très jeune, et je n’ai pas réussi à enchaîner les matches comme j’en avais besoin pour m’adapter au mieux. Aujourd’hui, je me sens plus armé. J’ai joué peu de matches, mais je trouve que j’ai été plutôt bon lorsqu’on a fait appel à moi. Du moins, je n’ai pas raté de matches, mais d’autres facteurs ont fait que cela n’a pas fonctionné. Tout est arrivé très vite pour moi dans ma carrière de joueur », a-t-il raconté avant de poursuivre.

« À 21 ans, j’avais remporté deux fois la Série A, ce que certains joueurs attendent toute une carrière sans parfois y parvenir. Puis je suis arrivé au Real Madrid, considéré par beaucoup comme le meilleur du club du Monde, avec l’étiquette de meilleur milieu défensif du championnat et des sélections en Espoirs avec le Brésil. C’est difficile de parler de soi, de se juger. Mais aujourd’hui, je me sens plus mûr, plus expérimenté. Tout cela m’a servi de base pour être mieux préparé, comme joueur et comme homme, afin de relever n’importe quel défi », a-t-il conclu. Avis aux amateurs à la recherche d’un renfort au milieu de terrain, Lucas Silva est frais et dispo.

