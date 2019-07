Le mercato estival offre chaque année son lot de bonnes affaires. On parle évidemment des joueurs libres de tout contrat. Pour diverses raisons, plusieurs vedettes de la planète football se trouvent dans cette situation cet été. Fin d’une aventure longue de plusieurs années, recherche d’un nouveau challenge ou tout simplement poussé vers la sortie, les joueurs libres ont tout loisir de choisir leur nouvelle destination, en espérant toucher, grâce à l’absence d’indemnité de transfert, une belle prime à la signature. Nous vous proposons d’établir un onze des joueurs libres de tout contrat au 1er juillet 2019.

Au but, commençons par la légende Gianluigi Buffon, qui a expliqué vouloir poursuivre sa carrière malgré ses 41 printemps. Il semblerait que la Juventus soit de nouveau prête à l’accueillir, mais rien n’a encore été signé et tous les clubs ont une chance. Devant lui, nous avons sélectionné une défense à 4, avec Filipe Luis (courtisé par l’OL notamment), Thomas Vermaelen (qui va enfin quitter le FC Barcelone), Gary Cahill (laissé libre par Chelsea à 33 ans) et Dani Alves, qui a annoncé la fin de sa collaboration avec le PSG. De l’expérience et du talent.

Une ligne d’attaque prestigieuse

Pour le milieu, le légendaire Daniele De Rossi (35 ans) pourrait être aligné au côté de Yohan Cabaye. Le premier nommé s’est vu signifier la fin de son aventure à l’AS Roma, ce qui n’était pas forcément son idée première, tandis que le second avait résilié son bail avec Al Nasr. À 33 ans, il peut espérer rebondir dans un bon club européen. Pour animer tout cela, qui mieux que Samir Nasri ? Le Français s’est relancé avec West Ham lors de la deuxième partie de saison dernière et dispose de touches en France, en Belgique, en Grèce et au Moyen-Orient.

Enfin, place à une ligne d’attaque assez prestigieuse, bien qu’un peu âgée, reconnaissons-le. Sur les ailes, un club pourrait récupérer pour 0 euro le duo qui a tant fait gagner le Bayern Munich, à savoir Franck Ribéry (36 ans) et Arjen Robben (35 ans). Les deux hommes ne veulent pas raccrocher les crampons. Ribéry a par exemple fait un appel du pied aux clubs intéressés. Enfin, pour conclure les actions, Mario Balotelli est disponible. Il s’entraîne actuellement seul du côté de Brescia en attendant que son agent Mino Raiola lui amène sur un plateau un nouveau challenge et bien sûr un beau chèque.

