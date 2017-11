Özil veut 19M€ par an au Barça !

Alors qu’en début de semaine, le FC Barcelone discutait encore en interne sur le choix de faire venir ou non Mesut Özil en Catalogne cet hiver, les choses semblent s’accélérer en cette fin du mois de novembre. Depuis quelques jours, le Barça connaît le prix demandé par Arsenal pour recruter l’international allemand, à savoir 20 millions d’euros. Mais désormais, au sein du FC Barcelone on parle d’une seule et même voix. Selon Mundo Deportivo, toutes les parties du staff et des dirigeants barcelonais sont d’accord pour faire d’Özil le choix numéro un en cas d’échec sur la piste menant à Philippe Coutinho. Mais ce n’est pas tout. L’ancien Madrilène aurait aussi indiqué le salaire qu’il aimerait touché s’il venait à débarquer chez le leader de la Liga. Selon Sport, il réclamerait ni plus ni moins 19 millions d’euros par saison pour porter la tunique blaugrana. À voir si le FCB est prêt à s’aligner sur ses conditions.

Robinho condamné à neuf de prison !

Ça va très mal pour Robinho. L’ancienne star brésilienne et meneur de jeu du Real Madrid, de Santos, de Manchester City ou encore du Milan AC a été condamné hier par un tribunal italien à neuf ans de prison ! Il a été reconnu coupable de viol en réunion sur une jeune femme de 22 ans en janvier 2013. Il évoluait alors sous les couleurs du Milan. Lors d’une soirée arrosée, il aurait abusé de cette femme avec cinq autres personnes. Le Brésilien, après la sentence, a publié un communiqué dans lequel il clame son innocence. Il a aussi indiqué son intention de faire appel. Reppelons que pour le moment Robinho est libre de ses mouvements puisqu’il est au Brésil et joue toujours pour l’Atletico Mineiro. En revanche, si la sanction venait à être confirmée en appel, l’Italie pourrait effectuer une demande d’extradition au Brésil afin que Robinho purge sa peine.

Kaka de retour au Milan ?

La rumeur enfle depuis hier. Et si Kaka revenait au Milan AC ? Quand certains parlent d’un rôle au sein du club ou même du staff technique, d’autres pensent qu’une dernière pige en tant que joueur pourrait être envisagée. C’est ce qu’explique notamment le Corriere dello Sport ce matin sur sa une. Le Brésilien est arrivé hier en Lombardie pour discuter avec les dirigeants. Rappelons que s’il décidait de poursuivre sa carrière de joueur et de se lancer un ultime défi, l’ancien Madrilène est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Orlando City.