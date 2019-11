Gareth Southgate et son rêve brisé

En Angleterre ce mardi, c’est le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate, qui fait la Une ! Alors que tout va bien pour la sélection anglaise avec une qualification méritée pour l’Euro 2020, et une place en tête de son groupe, l’entraîneur fait la moue. Comme le souligne le Daily Mirror, son rêve de disputer la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022 pourrait être brisé. En effet, son contrat se terminant après l’Euro, il ne sait pas encore si ce dernier sera reconduit ou non.

L’Italie s’enflamme

On passe en Italie, où la Squadra Azzurra a réalisé un véritable récital face à l’Arménie. Une victoire 9-1 avec sept buteurs différents. Les hommes de Roberto Mancini ont été « magnifiques » selon le Corriere dello Sport. Ciro Immobile et Nicolo Zaniolo ont été les grands artisans de cette immense victoire face aux Arméniens. La Gazzetta dello Sport, quant à elle, parle d’une « Italie exagérée », tellement les Italiens ont été bons à l’extrême. Le journal Romanista invite à sortir « le vin et le champagne » pour fêter cette qualification historique. En effet, l’équipe nationale a réussi un sans faute avec 30 points sur 30 possibles. 37 buts marqués pour seulement 4 encaissés, et surtout 11 victoires consécutives. L’Italie est de retour.

Platini veut Mbappé à la Juve

Toujours chez les Italiens, avec le journal Tuttosport qui fait sa Une avec une interview de Michel Platini. Dans celle-ci, une déclaration de l’ancien joueur de la Juventus fait les gros titres. « La Juve, vous devez prendre Mbappé », réclame-t-il. Alors que le mercato d’été est encore loin et que c’est plutôt vers le Real Madrid qui devrait foncer sur le prodige français du PSG, Michel Platini lui milite pour renforcer son ancienne équipe.