« Nous avons un plan »

On part en Angleterre, où Manchester United est toujours autant en difficulté. Huitièmes de Premier League après 4 journées, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont du mal, mais le technicien norvégien lui, semble serein, impassible face aux critiques qui pleuvent sur lui. Alors que les Red Devils restent sur 3 victoires, sur les 16 derniers matchs, rapporte The Sun. « Il y a toujours de la pression quand tu en es là, mais bien sûr je reste confiant dans ce que je dois faire », a-t-il affirmé avant la rencontre de ce samedi contre Leicester. « Nous avons un plan », ajoute Solskjaer. « Et nos performances ne me font pas dire que nous avons besoin de changer de route ». Des mots forts qui font aussi la Une du Daily Star aujourd’hui.

« Tous contre la Juve »

En Italie, tout le monde veut faire tomber la Juventus ! C’est en tout cas ce qui transparaît dans la presse du pays. Comme avec Quotidiano Sportivo, qui écrit qu’ils sont « tous contre la Juve ». Les Bianconeri sont invités à 15h à Florence par le rival le plus aguerri, la Fiorentina. Dans le même temps, l’Inter et Naples jouent à domicile, et sont prêts à profiter d’un faux pas de la Vieille Dame. Pour le Corriere dello sport aussi ce duel entre la Juve et l’Inter et le Napoli semble se dessiner. Mais selon La Gazzetta dello sport, ce sera surtout un « tête à tête », entre Maurizio Sarri et Antonio Conte pour la tête de la Serie A.

Suarez et Hazard de retour

Enfin en Espagne, le Barça va également faire son retour sur les terrains après la trêve internationale, avec une de ses stars qui devrait montrer à nouveau le bout de son nez, il s’agit de Luis Suarez. Un joueur et un groupe qui ont « faim de football », écrit Sport. Le Barça revient avec l’obligation de s’imposer à Valence, selon le quotidien catalan, et devra encore faire sans Messi. Umtiti, aussi est absent. Il ne devrait pas revenir dans le groupe blaugrana avant 5 ou 6 semaines. À noter qu’à 13h ce samedi, Eden Hazard revient lui aussi de blessure. Il va jouer son premier match officiel avec le Real Madrid, à Santiago Bernabeu face à Levante.

