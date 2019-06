C’est assurément le premier test pour Didier Deschamps et ses hommes dans ces qualifications pour l’Euro 2020. Leader du groupe H grâce à ses deux succès face à la Moldavie (4-1) et l’Islande (4-0), l’équipe de France se déplace à Konya pour affronter la Turquie son dauphin. Une confrontation qui va se jouer dans un contexte particulièrement bouillant. L’occasion pour les champions du monde de se jauger face à une adversité prête à tout pour se payer leur scalp.

Si les Bleus sortent tous d’une saison éprouvante, ces derniers ne peuvent se permettre de perdre des plumes ce soir. Côté turc, la réception des champions du monde constitue à coup sûr une motivation supplémentaire. Pour contrecarrer les plans tricolores, Senol Gunes devrait s’appuyer sur un ambitieux 4-3-3. Dans les buts, Mert devrait démarrer la rencontre. Devant lui, on retrouverait en charnière centrale la paire composée d’Ayhan et Söyüncü. Kaldirim devrait occuper le couloir gauche et le joueur du LOSC Celik le flanc droit.

Moussa Sissoko pour remplacer Kanté ?

Au milieu du terrain, Tekdemir se positionnerait devant la défense, accompagné plus haut de Tokoz et Kahveci. En attaque, le joueur de l’AC Milan Calhanoglu occuperait le couloir gauche, Under le côté droit et le capitaine Burak Yilmaz l’axe. De son côté, Didier Deschamps devrait opter pour un 4-2-3-1. Dans les buts, Hugo Lloris effectuerait son grand retour. En charnière centrale, le sélectionneur national maintiendrait sa confiance à la paire Umtiti, Varane.

Dans le couloir gauche, Lucas Digne devrait démarrer la rencontre, et Benjamin Pavard s’installerait côté droit. Dans l’entrejeu, Moussa Sissoko profiterait du forfait de N’Golo Kanté pour s’offrir une place de titulaire aux côtés de Paul Pogba. Plus haut, on retrouverait Kylian Mbappé sur la droite, Blaise Matuidi sur le flanc gauche et Antoine Griezmann en neuf et demi. En attaque, Olivier Giroud retrouverait donc sa place de titulaire après avoir démarré le match amical face à la Bolivie sur le banc. L’équipe de France parviendra-t-elle à s’extirper du piège turc ce soir ? Réponse à partir de 20h45.

