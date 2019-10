Zlatan :« à Naples je serai comme Maradona »

En Italie, Zlatan Ibrahimovic fait les gros titres ! La star suédoise a donné une interview exclusive à La Gazzetta dello sport, dans laquelle on apprend son désir de rejouer en Serie A. « Je veux revenir en Italie », a-t-il avoué avant de montrer une nouvelle fois sa légendaire confiance en lui : « j’ai 38 ans mais je vaux toujours 20 buts ». « Conte est super. À Naples je serai comme Maradona. Votre pays est comme ma seconde maison ». Des mots doux à l’oreille du football transalpin. Reste maintenant à savoir si cette opération séduction portera ses fruits.

5 joueurs cadres absents pour le Real

On part maintenant en Espagne, où le Real Madrid doit faire face à une vague d’absents ce week-end. Zidane devra faire sans Bale, Modric, Kroos et Vasquez. Il va également laisser Carvajal à la maison rapporte Marca. Pour le quotidien ibérique, c’est clair : « le leader change ses plans ». Et aura une équipe B pour aller jouer à Majorque ce samedi soir. C’est également ce qui fait la Une du journal As, qui affirme que l’esprit des Madrilènes est déjà tourné vers Istanbul. Il faut dire que la rencontre contre Galatasaray sera décisive pour la suite des aventures de la Casa Blanca en Ligue des Champions.

Les Reds sont « les nouveaux invincibles »

Du côté de l’Angleterre, le choc de cette 9e journée de Premier League c’est Manchester United - Liverpool, et il aura lieu dimanche à 17h30. Une affiche historique mais qui sur le papier semble d’ores et déjà jouée tant la différence de niveau entre les deux équipes est flagrante en ce début de saison. Pour le Daily Mirror, les Reds sont « les nouveaux invincibles ». Une référence aux récentes déclarations de Wijnaldum, qui se voit bien devenir les nouveaux invincibles justement. Des mots que l’on retrouve en Une du Daily Star, qui titre « Tu ne peux pas stopper le Kop ». Enfin, The Sun fait également sa couverture sur ce duel, mais là le ton est différent. « Rien de spécial », écrit le tabloïd, car Virgil Van Dijk a affirmé que la rencontre contre United, n’était pas leur plus gros match. Des mots qui feront surement plaisir aux Red Devils.