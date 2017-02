Considéré comme l’un des plus grands espoirs mondiaux à son poste de milieu de terrain, Youri Tielemans attire forcément le regard des plus grandes écuries européennes. A seulement 19 ans, le Belge joue déjà sa quatrième saison en Jupiler League et a déjà été sélectionné à deux reprises avec les internationaux A. Ses statistiques sont aussi impressionnantes de maturité pour un joueur évoluant au milieu avec déjà 9 buts et 7 passes décisives en 24 matchs de championnat cette saison. Interrogé par La Tribune sur La Deux, Tielemans est revenu sur son avenir.

« Je n’irai en tout cas pas au Standard (le rival historique des Mauves d’Anderlecht, NDLR). J’ai toujours grandi à Anderlecht. Je vis avec ce club. Je pense qu’une étape intermédiaire est l’idéal pour progresser. Je ne dois pas atterrir sur le banc d’un club. Il faut jouer, c’est le mieux pour tout jeune footballeur » a confié Tielemans à La Tribune.