Le FC Barcelone peut-il le faire ? Balayé par le Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de la Ligue des Champions le 14 février (4-0), le club blaugrana veut écrire une belle page de son histoire en inversant la tendance ce mercredi. En Catalogne, ils sont encore nombreux à y croire, même si l’affaire s’annonce compliquée, pour ne pas dire impossible. Ancien latéral barcelonais aujourd’hui à Besiktas, Adriano nous donne son point de vue.

« J’ai vécu la même situation face au Bayern Munich. À Munich, le match a été très compliqué pour nous, nous n’avons rien réussi, on a été dominés dans tous les secteurs. Après, nous avions l’espoir pour le match à domicile et il nous est arrivé la même chose. Je me sens triste pour mes ex-coéquipiers pour tout ce qu’il s’est passé lors du match aller, mais il reste le retour. Nous avons toujours pensé, et ce sera encore le cas, qu’il reste 90 minutes pour revenir au score. Je leur souhaite le meilleur et j’espère une remontada ».