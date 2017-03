Mercredi les joueurs du Paris Saint-Germain tenteront de confirmer leur exploit du match aller (4-0) lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Une performance due à un engagement incroyable de la part des Parisiens. Dans sa chronique hebdomadaire pour Goal, Marco Verratti insiste sur l’état d’esprit que son équipe doit adopter pour ce match clé.

« On a très bien préparé ce match retour, comme on l’avait fait au match aller. C’était d’ailleurs flagrant de voir que tout ce que l’on avait préparé avant le match aller s’est réalisé durant les 90 minutes. Maintenant, il ne faut pas penser que l’on est meilleurs que Barcelone. Ce serait la pire des choses à faire. Montpellier nous a battu 3-0 en décembre, et ils ne sont pas meilleurs que nous. Sincèrement, je pense que l’on doit avoir beaucoup de respect pour cette équipe. Ils ont fait l’histoire du football, ils ont les meilleurs joueurs du monde... On a de bonnes chances de les éliminer, mais ce n’est pas encore fait. Il faudra faire un gros match au Camp Nou. Il faut surtout faire attention à ne pas se sentir trop forts. Le match aller était un match référence, qui te donne de la confiance, qui montre qu’on est capables de faire ça et aussi le chemin pour recommencer » a analysé Verratti dans Goal.