Suite à la rencontre de vendredi soir entre Nice et Bastia, Mario Balotelli s’est plaint sur les réseaux sociaux d’avoir été la cible de cris de singe. La LFP n’a pas tardé à sortir du silence en affirmant qu’elle tiendrait une commission de discipline jeudi prochain pour prendre des sanctions grâce aux images divulguées par BeIN Sports ce samedi soir.

Bastia compte bien se défendre.

Le club corse a publié un communiqué sur son site internet où il se dit stupéfait par les accusations de l’attaquant italien et dénonce les comportements de certains supporters. « C’est avec stupéfaction que notre club a découvert ces accusations a posteriori, qui portent un tort considérable à l’image du Sporting dans son ensemble. Depuis toujours attaché aux valeurs fondamentales de respect, le SCB sait ce qu’il doit aux joueurs de toutes origines qui ont porté et portent encore nos couleurs. Prenant acte du communiqué de la LFP annonçant l’ouverture d’une enquête, notre club se tient donc dès à présent à l’entière disposition des instances afin que toute la lumière soit faite, de manière irréfutable et non équivoque, sur ce type de comportements par nature stupides et inacceptables. »