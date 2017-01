Les Niçois jouaient sur la pelouse de Bastia vendredi soir (1-1). Et le match fait malheureusement parler de lui ce matin. Mario Balotelli, titulaire lors de ce match, a dénoncé sur Instagram les cris de singe, lancés à son égard par les supporters bastiais.

Dans son post Instagram, l’Italien dénonce, en anglais, ce comportement et pose une question aux Français. « Hier, le résultat contre Bastia était bon. Nous allons travailler plus et essayer d’atteindre nos objectifs… L’arbitre a été bon aussi, mais j’ai une question pour les Français. Est-ce normal que les supporters bastiais aient fait des bruits de singes et des "uh uh" durant tout le match et que personne à la commission de discipline ne réagisse ? Donc le racisme est légal en France ? Ou seulement à Bastia ? Le football est un sport incroyable. Les gens qui font comme les supporters de Bastia sont horribles. UNE VRAIE HONTE. »