OL : l’Arabie saoudite drague Anthony Lopes

L’Olympique Lyonnais a son destin entre ses mains… et ses pieds. En effet, les Rhodaniens vont accueillir Strasbourg dimanche pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Septièmes au classement (50 points), les Gones possèdent le même nombre de points que le Racing Club de Lens, sixième, tout en ayant trois longueurs d’avance sur l’Olympique de Marseille (47 points, 8e), qui a chuté hier soir à Reims. Les Lyonnais, qui peuvent obtenir un ticket pour la Ligue Europa en cas de succès en finale de la Coupe de France le 25 mai prochain face au PSG, peuvent aussi obtenir une place en Coupe d’Europe s’ils réussissent à doubler les Nordistes.

Pour y parvenir, ils compteront, sur un mauvais résultat des Lensois, mais surtout sur eux-mêmes. Devant un public qui les a soutenus dans les bons comme dans les mauvais moments cette saison, les hommes de Pierre Sage veulent finir sur une bonne note pour leur dernière sortie au Groupama Stadium. Une rencontre qui devrait être la dernière pour plusieurs joueurs de l’effectif, à l’image de Dejan Lovren, Henrique ou encore Anthony Lopes. Formé au sein de la maison lyonnaise, le Portugais a tout donné pour son club de cœur durant des années. Titulaire en puissance, le natif de Givors a connu une saison irrégulière. Dans le dur lors de première partie de l’exercice 2023-24, comme le reste de son équipe, il a été plus à son avantage par la suite.

L’Arabie saoudite le suit

Lopes a également dû composer avec une nouvelle concurrence, incarnée par Lucas Perri. Arrivé au mercato d’hiver, le Brésilien, qui évoluait à Botafogo l’un des autres clubs de John Textor, a joué le rôle de doublure. Mais l’idée des Rhodaniens était de l’intégrer en douceur avant qu’il soit plus mis en avant l’an prochain. De quoi mettre une certaine forme de pression à Anthony Lopes, qui en a vu d’autres. On se souvient notamment de la venue de Ciprian Tatarusanu. Recruté par Juninho, le gardien roumain devait concurrencer le Portugais, qui avait finalement gardé sa place de numéro 1. Mais cette fois-ci, l’OL pourrait bien tourner la page Lopes. En fin de contrat en juin 2025, le joueur de 33 ans ne sera pas retenu cet été.

Selon nos informations, il a reçu le feu vert de la part du club pour s’en aller et discuter avec d’autres clubs. D’ailleurs, il a des touches dans le Golfe, plus précisément en Arabie saoudite, nous a-t-on fait savoir. Une ligue qui lui fait donc les yeux doux. Mais il reste à savoir si Anthony Lopes, qui a encore quelques belles années devant lui et qui peut rendre encore des services à des clubs en Europe, sera prêt à franchir le cap. Il a encore le temps d’étudier cette option, comme toutes les autres qui vont s’offrir à lui dans les prochaines semaines. En attendant, il a encore un voire deux matches (s’il est titulaire en Coupe de France, ndlr) à jouer avec l’OL, lui qui pourrait donc faire ses adieux dimanche au Groupama Stadium.