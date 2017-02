Cet été, Everton pourrait perdre Romelu Lukaku. L’attaquant belge auteur d’une excellente saison est dans le viseur de plusieurs clubs. Interrogé par Sky Sport, Ronald Koeman a confié : « Chaque joueur, chaque manager a de l’ambition dans le football. Je pense que c’est normal. Si vous n’avez pas d’ambition, vous devez arrêter de jouer au football ou arrêter de vivre car vous avez besoin d’ambition pour donner le meilleur de vous-même. Nous, à Everton, nous devons montrer que nous sommes en pleine croissance et que nous pourrons gagner des titres. Mais je comprends que les joueurs aient besoin d’évoluer ».

L’entraîneur des Toffees en a aussi profité pour répondre à la rumeur faisant état d’un retour de Wayne Rooney (MU) : « Je pense que Wayne Rooney joue encore à un haut niveau et qu’il a fait un bon choix en restant (cet hiver) à Manchester United et en Premier League, a déclaré Koeman. Il a encore deux ou trois ans à jouer au plus haut niveau. Qu’arrivera-t-il à la fin de la saison ? Je ne sais pas. Mon opinion est que c’est un joueur qui peut rendre Everton plus fort. Les joueurs qui peuvent rendre l’équipe plus forte sont les bienvenus à Everton ».