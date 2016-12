Quel avenir pour Emmanuel Adebayor ? L’avant-centre togolais, qui s’apprête à disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec les Éperviers, est libre de tout engagement et, après sa vraie-fausse arrivée à l’Olympique Lyonnais l’été dernier, attend de pouvoir retrouver une équipe.

Et selon nos informations, ça commence à bouger autour de l’ancien joueur de Monaco ou bien encore Arsenal, aujourd’hui âgé de 32 ans : « Pour Emmanuel, la priorité reste la CAN pour ce début d’année 2017. Il existe des contacts en Chine et au Qatar. En Europe, seul Valence a pris des renseignements. La CAN sera décisive », nous fait savoir une source proche du dossier.