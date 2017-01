Ryad Boudebouz est l’un des meilleurs éléments de Montpellier. Selon Sky Sport, David Moyes, l’entraîneur de Sunderland en a fait sa priorité lors de ce mercato hivernal. Le joueur actuellement blessé devrait bientôt retrouver les terrains de Ligue 1.

Mais Montpellier vient de céder Morgan Sanson à l’Olympique de Marseille et on voit mal le club de Louis Nicollin se séparer d’un autre élément important de son onze cet hiver. D’autres clubs sont intéressés par l’Algérien notamment la Lazio Rome et Newcastle. Ryad Boudebouz est lié au club montpelliérain jusqu’en juin 2019.