Julien Faubert n’est jamais là où on l’attend. Libre depuis son départ de Kilmarnock en Écosse, l’ancien joueur de Bordeaux et du Real Madrid était en quête d’un nouveau point de chute lui qui n’avait plus joué depuis le 14 mai dernier.

Eh bien c’est du côté de la Finlande que Julien Faubert va continuer sa carrière. En effet, le FC Inter Turku vient d’annoncer sur son site officiel l’arrivée du joueur pour un an. Une nouvelle aventure pour Julien Faubert qui souhaitait retrouver du temps de jeu après six mois sans jouer.