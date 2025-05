Serhou Guirassy rentre dans l’histoire du Borussia Dortmund

Serhou Guirassy n’en finit plus d’impressionner. Après une belle carrière en France, l’attaquant guinéen est en train de prendre une autre dimension en Allemagne depuis quelques années. Auteur de 28 buts en autant de matches avec Stuttgart l’an dernier, le natif d’Arles a été recruté par le Borussia Dortmund l’été dernier.

Un choix payant pour le BVB et l’attaquant de 29 ans. Impressionnant pour ses débuts dans un aussi grand club européen, l’ancien d’Amiens a brillé et a marqué l’histoire du club de la Ruhr pour ses débuts. Outre ses 13 buts en 14 matches de Ligue des Champions, Guirassy a inscrit 21 buts en Bundesliga. Un rendement impressionnant qui lui permet d’être le premier joueur de l’histoire du Borussia Dortmund à inscrire plus de 20 buts pour sa première saison du côté du Signal Iduna Park.