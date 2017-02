Morgan Amalfitano n’est plus Lillois depuis hier soir à 00h01. Les Dogues ont officialisé le départ du milieu de terrain. « Le LOSC et Morgan Amalfitano ont décidé d’un commun accord de mettre fin au contrat qui liait le club lillois au joueur. Arrivé dans le Nord en janvier 2016, l’ancien numéro 10 lillois a disputé 32 matchs de Ligue 1 (2 buts) sous le maillot des Dogues. Le LOSC lui souhaite une bonne continuation pour la suite de sa carrière ». L’ancien joueur de l’OM n’a pas mis longtemps à trouver un nouveau point de chute.

Ce matin, Ouest-France a annoncé que le joueur allait rejoindre le Stade Rennais. Au cours d’un entretien publié sur le site officiel du club, le président René Ruello a officialisé la chose : « Morgan Amalfitano s’est engagé avec le Stade Rennais F.C. C’est un joueur d’expérience qui dans sa manière de jouer, doit permettre à nos jeunes de progresser, de s’aguerrir et de s’épanouir sportivement. C’est un joueur qui a très largement contribué aux meilleures heures du FC Lorient sous les ordres de Christian Gourcuff. En terme d’intégration et de compréhension du projet de jeu, nous devrions gagner beaucoup de temps. C’est quelqu’un qui est capable de tenir le jeu et de faire jouer autour de lui ». Le club a publié ensuite une communiqué dans la foulée : « Le Stade Rennais F.C. est heureux de vous annoncer l’arrivée de Morgan Amalfitano. Morgan Amalfitano rejoint les rangs du Stade Rennais F.C. Âgé de 31 ans, l’ancien milieu de terrain du FC Lorient, de l’Olympique de Marseille et plus récemment de Lille, s’est engagé pour deux ans et demi en faveur des Rouge et Noir ».