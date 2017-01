Alors que le journaliste star de l’émission Canal Football Club diffusée sur la chaîne cryptée Canal + est toujours en convalescence, il continue via son blog, à délivrer ses analyses sur le ballon rond. S’il n’a pas toujours porté dans son cœur l’attaquant uruguayen du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, il semble qu’il aurait changé d’avis. Pierre Ménès considère que ses qualités sont justement plus en adéquation avec son nouveau poste d’avant-centre (depuis le départ d’Ibrahimovic).

« Cavani a choisi le bon moment pour se mettre en action et planter deux buts remarquables. Le premier sur une frappe magnifique sous la barre après un très bon service de Lucas. Et le deuxième façon ‘fox in the box’, en reprenant un corner remisé par Marquinhos au second poteau. […] Vous savez que Cavani n’est pas ma tasse de thé, je le trouve toujours aussi pauvre dans le jeu. Mais il faut lui reconnaître une efficacité redoutable cette saison. Et qui plus est à une touche de balle. Il n’y a que face à Lille qu’il a marqué un but en prenant le temps de bien contrôler son ballon. C’est son style, c’est un buteur, il ne faut pas lui demander autre chose et surtout, c’est déjà beaucoup », a-t-il ainsi jugé sur son blog.