Thomas Meunier va se faire opérer, ce jeudi ou vendredi, de la cheville gauche, a annoncé Het Laaste Nieuws. Cela fait plusieurs mois que le latéral droit du Paris Saint-Germain traîne cette blessure, qui l’empêche d’être au meilleur niveau. L’opération était inévitable.

Le joueur ratera donc la dernière rencontre de la saison face à Caen et la finale de la coupe de France, face à Angers, le 27 mai prochain, puisque son indisponibilité sera de six semaines. Le PSG a donc évolué avec deux latéraux diminués durant la saison (Kurzawa traînait une pubalgie et s’est fait opérer récemment).