Christopher Nkunku (21 ans) quitte lui aussi le navire. Après Moussa Diaby et Timothy Weah, le jeune milieu offensif francilien s’envole vers d’autres cieux. On le sait, le Paris Saint-Germain a décidé de se séparer de ses titis pour rééquilibrer ses comptes. Objectif de la manœuvre, rentrer dans les clous du fair-play financier pour enfin lancer le mercato parisien côté arrivées. Depuis plusieurs semaines, les contacts entre le RB Leipzig et le PSG se sont intensifiés au sujet de Nkunku.

Le club allemand, friand de jeunes joueurs à fort potentiel, voit en l’international Espoirs un élément capable de tutoyer les sommets dans un avenir proche. En manque de temps de jeu à Paris, le natif de Lagny-sur-Marne avait signifié l’hiver dernier ses velléités de départ. L’intérêt prononcé de Leipzig tombait donc à pic pour le champion de France. Pour finaliser ce transfert, les pensionnaires de Bundesliga ont déboursé 15 millions d’euros. Le principal protagoniste a paraphé un contrat de cinq saisons avec Leipzig.

Un contrat jusqu’en 2024

« Troisième arrivée pour cet été : Christopher Nkunku est transféré du Paris Saint-Germain au RB Leipzig. Le Français de 21 ans a signé un contrat jusqu’en 2024 et portera le numéro 18 », peut-on lire sur le site officiel du club allemand, qui a, selon les dernières informations, déboursé 13 M€ + 2 M€ de bonus. Le PSG bénéficierait d’un pourcentage à la revente.

3. Sommer-Neuzugang : Christopher #Nkunku wechselt zu #RBLeipzig ! Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt von @PSG_inside zu #RBL und erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2024. Der Franzose wird die Nummer 18 tragen. Alle Infos https://t.co/JAzqXpTSBx pic.twitter.com/Mi94MzpSxI — RB Leipzig (@DieRotenBullen) July 18, 2019

Au RB Leipzig, Christopher Nkunku retrouvera une belle colonie francophone avec Ibrahim Konaté, Dayot Upamecano, Nordi Mukiele et Jean-Kevin Augustin. Le milieu offensif devrait évoluer sur un côté et concurrencer ainsi Emil Forsberg et Marcel Sabitzer. De son côté, le PSG réalise une belle opération financière puisque le contrat du joueur au Paris SG expirait en juin 2020.

