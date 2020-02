Ce quart de finale de la Coupe de France entre l’OL et l’OM tient une certaine importance (match à suivre en live commenté sur notre site). Si Marseille, 2e au classement de Ligue 1, est en train de réussir sa saison, ce n’est pas le cas des Gones. Ils auront certainement un peu plus de pression sur les épaules demain. Largués en championnat, ils possèdent 16 points de retard sur leurs rivaux de demain et 8 sur Rennes, le 3e. Petit à petit, l’objectif de Ligue des Champions s’éloigne, surtout que dans le jeu, les progrès ne sautent pas aux yeux. Une qualification pour une coupe d’Europe, même la plus petite, semble devoir passer par les coupes nationales.

« Si on a plus à perdre que l’OM ? Je ne sais pas, c’est un match de gala. Ce sont deux clubs prestigieux du football français. Il faut démontrer beaucoup d’envie, montrer de l’humilité. Ils sont mieux que nous pour l’instant », reconnaît un Rudi Garcia qui ne veut absolument pas se laisser abattre alors que son rival, et ancien club, réalise une saison étonnante de réussite. « C’est une équipe solide, qui ne prend pas de but. C’est un atout très important. Elle a de la qualité car elle est 2e du championnat avec des joueurs que je connais bien. On verra demain, c’est un match de coupe. »

L’OL veut remettre les pendules à l’heure

Quelques mois après le rencontre tendue en Ligue 1 pour le retour de Rudi Garcia au Vélodrome, le coach lyonnais a tenu à détendre l’atmosphère. Il n’a pas du tout souhaité rentrer dans le jeu médiatique comme on a pu le voir lors des dernières saisons, lorsqu’il était dans le camp d’en face. « C’est le championnat, un match différent. Je veux me concentrer sur mon équipe. On aura le temps de parler de tout ça » rétorque-t-il à la question de l’idée de revanche par rapport au match de championnat.

Toujours en conférence de presse, Maxwel Cornet suit l’exemple de son coach. Il souhaite simplement remettre les pendules à l’heure face à un grand rival. « On est des compétiteurs, on a envie d’être le plus haut possible au classement. On part de très loin notamment après un début de championnat pas exceptionnel. Après on a connu très peu de défaites en 2020 (seulement à Nice et Paris). On est sur la bonne voie. Il va falloir que l’on continue à travailler et ne pas se décourager ni de douter de nous, on sait qu’on a les capacités pour titiller les 3 premiers. » Une victoire face à l’OM permettrait aux Gones de relancer la machine et d’atteindre les objectifs voulus par le club.