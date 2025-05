OM : la déclaration d’amour de Roberto De Zerbi au peuple marseillais

L’Olympique de Marseille a parachevé son sprint final par une série de quatre victoires décisives qui ont hissé le club à la 2ème place de Ligue 1 et lui ont offert un ticket direct pour la Ligue des champions. Tout a commencé par un succès autoritaire face à Montpellier (5-1), mêlant pressing haut et transitions éclairs, puis, au Vélodrome chauffé à blanc, l’OM a écarté Brest (4-1). Le déplacement périlleux au Havre s’est conclu sur une démonstration collective (1-3). Et enfin ce samedi soir, les Phocéens de Roberto De Zerbi ont dominé le Stade Rennais (4-2) au Vélodrome. Une cerise sur le gâteau lors de cette ultime journée face à Rennes qui a déclenché l’explosion de joie des 67 000 supporters présents.

Cette série parfaite incarne le projet offensif de De Zerbi et la résilience d’un groupe longtemps chahuté, mais désormais sûr de ses forces. Grâce à ce finish éblouissant, Marseille conclut la saison en beauté, retrouve la prestigieuse scène européenne et aborde l’été avec un capital confiance maximal et une identité de jeu clairement affirmée. Derrière l’euphorie de la qualification, un trio clé doit dorénavant tracer la feuille de route : Pablo Longoria (président), Roberto De Zerbi (entraîneur) et Mehdi Benatia (directeur sportif). Leur première question sera de verrouiller les cadres déjà sollicités comme Adrien Rabiot, Mason Greenwood et Leonardo Balerdi. Vient ensuite le défi de hisser la qualité technique au niveau de la Ligue des champions en renforçant la défense et de manière la profondeur de la rotation.

De Zerbi est fou de joie

Au micro de beIN Sports, Roberto De Zerbi a tiré le bilan de sa première saison à Marseille, non sans optimisme pour l’avenir : «tout va bien, tout est parfait. Ce stade est toujours une grande émotion. On a mérité la 2e place au classement et maintenant, il va falloir organiser la saison prochaine. Je voudrais rester clairement. Je suis venu sans Ligue des Champions. Maintenant, on va la jouer. On va devoir parler avec le club pour savoir ce qu’on peut améliorer. Ce n’est pas vraiment ça. Je n’ai pas envie qu’on me donne quelque chose pour que je reste. Il va falloir parler tous ensemble pour comprendre ce qu’on a fait. On a fait de bonnes choses. J’ai aussi fait des erreurs. Les joueurs doivent travailler. Ecoute, j’ai voulu venir à tout prix. Je suis amoureux de Marseille il y a longtemps. Mes garçons et mon entraîneur me disaient "regarde Marseille". Quand j’étais enfant, c’était la Coupe des Champions, je regardais Marseille. Je suis tombé amoureux de Marseille. Ce n’est donc pas un joueur en plus ou en moins qui va me faire changer d’avis».

Par la suite, l’entraîneur italien a ensuite parlé des prochaines semaines pour le développement de son projet : «on va devoir parler et être sérieux. Marseille est spécial. Venir à Marseille, il faut comprendre la ville. Sans comprendre la ville, on ne peut pas venir jouer ici et entraîner ce club. J’ai rien fait de spécial. J’ai fait mon travail avec ma passion en faisant des erreurs, en m’énervant parfois. J’ai le sang chaud. Tout ce que j’ai fait, c’est pour le mieux de ce club. Ma plus belle saison ? La 6e place avec Brighton quand on s’est qualifié pour la C3, la dernière saison avec beaucoup de problèmes, beaucoup de changements avec les joueurs, un nouvel entraîneur qui vient en France qui doit comprendre comment faire et arriver 2ème, c’est un exploit. Moi, je veux terminer 1er et tout gagner, la Coupe et la Ligue 1. Mais pour une première année, avec Pablo Longoria, Medhi Benatia, Franck McCourt et les joueurs, on a tous fait une grande saison». Et tandis que la Canebière s’illumine de bleu et blanc, l’OM de De Zerbi, porté par ce souffle neuf, s’apprête à voguer vers la Ligue des champions comme deux cœurs au clair de lune : unis, audacieux et éternellement amoureux de l’impossible.