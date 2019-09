C’est un chapitre de l’histoire du football français qui se referme. Créée en 1995, la Coupe de la Ligue a souvent eu la vie dure en Hexagone. Réservée uniquement aux clubs professionnels, elle s’attirait souvent les critiques des clubs qualifiés en Coupe d’Europe obligés de procéder à un turnover en raison d’un calendrier démentiel. Ces soucis d’agenda seront bientôt terminés. Mercredi 18 septembre 2019 au matin, le conseil d’administration de la LFP a voté la suppression de la Coupe de la Ligue à partir de la saison 2020/2021.

Une décision qui vient d’être entérinée par l’assemblée générale de la Ligue qui s’est réunie quelques heures plus tard. « Réunis ce 18 septembre, le Conseil d’Administration puis l’Assemblée Générale de la LFP ont décidé de suspendre l’organisation de la Coupe de la Ligue à l’issue de l’édition 2019-2020. En fonction des conditions de marché, la LFP se réserve le droit de relancer cette compétition ultérieurement. Cette décision permettra d’alléger le calendrier des compétitions, de donner plus de temps de récupération aux joueurs et d’offrir une place supplémentaire en Coupes d’Europe via le classement de la Ligue 1 à l’issue de la saison 2020-2021 », peut-on lire sur le communiqué envoyé par la LFP.

En attendant de savoir qui remportera la dernière édition d’un trophée qui fêtera ses 25 ans en 2020, la Coupe de la Ligue restera un tournoi qui aura le plus souvent souri au Paris Saint-Germain. Sur les 25 dernières éditions, 8 ont été remportées par le club de la capitale. Un record qui ne sera donc pas dépassé (sauf si la LFP la relance bien entendu). Actuel tenant du titre, Strasbourg partage avec Bordeaux et l’Olympique de Marseille la deuxième place du classement des formations l’ayant gagnée le plus souvent (3 victoires). Au total, 12 écuries (pour le moment) ont soulevé le trophée de la Coupe de la Ligue (PSG, Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Monaco, Lyon, Metz, Sochaux, Gueugnon, Lens, Nancy, Saint-Etienne).

