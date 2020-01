Le Parc des Princes sera le théâtre du dernier quart de finale de Coupe de la Ligue entre le Paris SG et l’AS Saint-Étienne. Le club de la capitale, comme l’a rappelé Thomas Tuchel ce mardi en conférence de presse, veut tout gagner cette saison et prend donc ce rendez-vous très au sérieux. Le coach allemand devrait donc aligner un onze proche de son équipe type, compte tenu des absences d’Abdou Diallo, Thiago Silva et Presnel Kimpembe.

Sergio Rico, doublure de Keylor Navas, sera aligné dans les buts comme depuis le début de la saison dans les matches de Coupe. L’Espagnol sera protégé par une défense à quatre, composée, de droite à gauche, par Thomas Meunier, Thilo Kehrer, Marquinhos et Juan Bernat. Dans l’entrejeu, on devrait retrouver le duo Marco Verratti-Idrissa Gueye, qui était sur le banc au coup d’envoi contre Linas-Montlhéry (6-0, 32e de finale de Coupe de France).

Cascade d’absents à Sainté

Les deux hommes auront du boulot pour couvrir derrière les quatre Fantastiques. Neymar sera ainsi à la baguette pour abreuver le trio Angel Di Maria-Mauro Icardi-Kylian Mbappé. Côté stéphanois, Claude Puel doit lui aussi faire avec plusieurs absents. Yann M’Vila et Harold Moukoudi sont malades, tandis que Gabriel Silva, William Saliba, Zaydou Youssouf, Kevin Monnet-Paquet, Romain Hamouma et Denis Bouanga sont touchés. Le coach forézien a par ailleurs décidé de se passer de Robert Beric, Ryad Boudebouz, Loïs Diony et Léo Lacroix.

Jessy Moulin, titulaire en Coupe, gardera les cages derrière une défense à trois : Wesley Fofana, Loïc Perrin et Timothée Kolodziejczak. Mathieu Debuchy à droite et Miguel Trauco à gauche animeront les couloirs. Mahdi Camara et Jean-Eudes Aholou auront eux la lourde tâche de récupérer le cuir dans les pieds parisiens pour servir au mieux leurs attaquants Franck Honorat, Arnaud Nordin et Wahbi Khazri.