Cet après-midi marquait l’ultime répétition général pour le Brésil avant son départ en Russie pour disputer le Mondial. Pour cette dernière rencontre amicale face à l’Autriche, Tite alignait son équipe type et titularisait pour la première fois depuis son retour de blessure Neymar. Côté autrichien, on souhaitait faire chuter l’un des favoris annoncés pour la Coupe du Monde. Franco Foda optait ainsi pour un 3-4-3 et titularisait ses stars David Alaba et Arnautovic. Il fallait attendre la septième minute de jeu pour entrevoir une première opportunité brésilienne. Après un bon travail de Willian côté droit, Casemiro décochait une lourde frappe qui filait juste à côté. Les joueurs de Tite obtenaient rapidement la possession et privaient de ballon les Autrichiens. Neymar s’essayait à la frappe de loin mais Lindner captait bien le cuir (18e).

L’Autriche pointait le bout de son nez peu avant la demi-heure de jeu. Sur la droite, Lainer distillait un centre au point de penalty pour Schöpf qui ne parvenait pas à trouver le cadre (21e). La sélection brésilienne ne parvenait pas à s’approcher des buts autrichiens et ne se procurait des occasions que sur frappes lointaines. Philippe Coutinho contournait l’axe de la défense avant de frapper et obligeait Lindner à détourner en corner (25e). Le Brésil manquait de peu l’ouverture du score. Neymar partait dans un numéro de soliste, le ballon revenait sur Paulinho dont la frappe est déviée par Lindner (35e). Une minute plus tard, la sélection brésilienne ouvrait le score. A l’entrée de la surface, Marcelo décochait une frappe détournée par le dos d’un défenseur autrichien, le cuir revenait sur Gabriel Jesus qui ajustait de près Lindner (0-1, 36e).

Neymar y va de son petit but

Au retour des vestiaires, le match se hachait, les joueurs autrichiens multipliaient les fautes sur Neymar ou encore Coutinho. Tite effectuait ses premiers changements à l’heure de jeu avec les entrées de Marquinhos et Fernandinho à la place de Thiago Silva et Casemiro. Face au défi physique proposé par l’Autriche, le Brésil optait pour les tentatives lointaines. Philippe Coutinho s’essayait ainsi à la frappe mais n’inquiétait pas Lindner (61e). Les joueurs brésiliens prenaient le large quelques secondes plus tard. Aux abords de la surface, Willian décalait sur la gauche Neymar qui d’une superbe roulette éliminait son adversaire avant d’ajuster tranquillement Lindner (0-2, 63e). Ce deuxième but offrait des espaces aux Brésilien. Côté droit, Willian centrait pour Paulinho mais sa frappe était repoussée par Lindner (64e).

Le sélectionneur auriverde procédait une nouvelle fois à des changements avec les entrées de Filipe Luis et Firmino à la place de Marcelo et Gabriel Jesus (67e). Le Brésil assénait le coup de grâce par Philippe Coutinho qui profitait d’une passe en profondeur de Firmino pour tromper sans trembler Lindner (0-3, 69e). Le milieu offensif du FC Barcelone ratait de peu le doublé, et voyait sa frappe enroulée mourir sur la transversale (73e). Le Brésil pouvait dérouler en fin de match et Roberto Firmino à la conclusion d’un beau mouvement se heurtait à Lindner (81e). Auteur d’un nouveau but pour sa première titularisation depuis son retour de blessure, Neymar pouvait quitter les siens à cinq minutes de la fin. Avec ce probant succès, la sélection brésilienne achevait en beauté sa préparation pour le Mondial en Russie.

