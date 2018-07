Dernier huitième de finale de ce Mondial 2018 ce soir avec le duel entre les Anglais et les Colombiens, remporté par les Européens qui affronteront donc la sélection suédoise en quarts de finale. Pour ce choc, José Pekerman devait se passer de James Rodriguez, blessé, et choisissait de verrouiller au milieu de terrain avec un trio Carlos Sanchez - Barrios - Lerma, derrière le trio habituel Cuadrado - Quintero - Falcao. En face, une équipe anglaise de gala, avec un Harry Kane en feu en ce moment en terres russes, en pointe de ce système à trois défenseurs. La rencontre démarrait sur un rythme élevé, les deux formations mettant pas mal d’intensité. Ospina intervenait pour la première fois à la 5e minute pour boxer un coup franc intéressant de Young.

Les occasions étaient cependant assez rares, puisque les deux équipes étaient très bien en place au milieu et derrière. En revanche, il semblait plutôt clair que les Anglais allaient mener la danse face à des Colombiens qui attendaient et tentaient de jouer les contres. Sur un bon centre de Trippier, Harry Kane, à angle quasi fermé, était à deux doigts de trouver la faille de la tête (16e). Mais les Three Lions manquaient cruellement d’idées, et se contentaient la plupart du temps d’être dangereux sur coups de pied arrêtés. Tant Harry Kane que Radamel Falcao étaient totalement isolés aux avants postes et devaient souvent décrocher pour toucher des ballons. Il fallait attendre la 47e minute pour assister à la première frappe cadrée hors coup de pied arrêté de la rencontre, oeuvre de Quintero, bien captée par Pickford.

Yerry Mina a encore enfilé son costume de sauveur

C’est donc sur un score de parité assez logique que les acteurs de la rencontre rentraient aux vestiaires, le duel du soir étant tout sauf spectaculaire ou riche en occasions. On attendait mieux des Anglais et de leur animation offensive en berne, avec Harry Kane qui donnait l’impression d’être le seul joueur capable de faire la différence. Et au retour des vestiaires, le scénario était toujours plus ou moins le même... Jusqu’à ce penalty en faveur des Britanniques, après un plaquage de Carlos Sanchez sur Harry Kane (54e). La vedette de Tottenham s’élançait et transformait parfaitement (0-1, 57e). Un but qui a un peu déboussolé les Colombiens, qui avaient du mal à réagir et de la tête au deuxième poteau, Alli voyait le cuir passer juste au-dessus de la barre transversale (63e).

La Colombie ne proposait plus rien, et la rencontre était de plus en plus dure, avec de plus en plus de fautes et quelques mauvais gestes des deux côtés. Il fallait attendre les dix dernières minutes de la rencontre pour voir les troupes de Pekerman enfin se montrer dangereuses, et Cuadrado ne trouvait pas le cadre après un bon décalage de Bacca (81e). Les Colombiens lançaient de nombreux assauts, mais se montraient trop imprécis pour espérer gêner des Anglais bien en place. Dans la toute fin du temps additionnel, Uribe obligeait Pickford à sortir une parade exceptionnelle ! Dans la foulée, Mina égalisait, de la tête (1-1, 90+3e) ! Place aux prolongations donc, où la domination était cette fois pour les Américains, même si Danny Rose s’offrait la seule grosse occasion de ces 30 minutes supplémentaires (112e). Tout allait donc se jouer aux tirs au but. Et à ce jeu là, les Anglais l’ont emporté, avec les ratés d’Uribe et de Bacca pour les Cafeteros. L’Angleterre file en quarts !

Revivez le film du match sur notre live commenté.

Colombie

Ospina (6,5) : le portier gunner n’a pratiquement pas eu à s’employer de la rencontre, il est donc très difficile d’évaluer sa prestation ce soir. L’ancien de l’OGC Nice n’a effectivement jamais eu à intervenir pour sortir une occasion anglaise, les tentatives britanniques ne trouvant pratiquement jamais le cadre. Il ne peut rien sur le penalty de Kane, parfaitement exécuté, mais en sort un à Henderson lors de la séance de tirs au but.

Arias (5,5) : sur le flanc droit de la défense colombienne, il n’a pas vraiment été mis en difficulté par ses vis à vis offensifs anglais, si ce n’est à quelques reprises autour de l’heure de jeu, après l’ouverture du score des Three Lions, quand il a vu Young partir dans son dos. Mais sur l’ensemble de la rencontre, il a été très solide et n’a pas commis d’erreurs, en plus d’avoir plutôt bien combiné avec ses partenaires à la sortie du ballon. Zapata a pris sa place dans le temps additionnel (115e).

Mina (7,5) : auteur d’un excellent Mondial, le joueur du FC Barcelone a encore bien tenu son rang sur cette rencontre. Après quelques petites erreurs face à Kane en début de rencontre, il a rapidement serré les boulons et s’est montré très serein, formant un sacré duo avec Sanchez. Il égalise en toute fin de match, de la tête là encore. Toujours bien positionné, dominant et rassurant ; sa cote sur le marché a encore dû monter après cette rencontre.

D. Sanchez (7,5) : excellente prestation du Spur dans la charnière centrale cafetera. Duels, jeu aérien, anticipation ; il était dans tous les bons coups. On pense par exemple à sa bonne interception pour couper cette transmission anglaise dans sa surface (29e), cette tête qui empêche Maguire de récupérer seul au deuxième poteau (53e) et un retour impérial sur Sterling en contre-attaque (77e). Il a aussi été la première rampe de lancement des offensives colombiennes, avec beaucoup de ballons bien sentis vers les joueurs plus avancés sur la pelouse, se montrant plus habile dans ce domaine que ses milieux de terrain. Du caractère et du talent à en revendre.

Mojica (5) : le latéral gauche de Girona n’a pas eu un apport offensif redoutable comme ce fut le cas lors des premières rencontres de ce Mondial, mais on peut imaginer qu’il a reçu des consignes de son coach pour ne pas trop se découvrir face à la vitesse de certains Anglais. En fin de partie, il est un peu plus monté, mais il a affiché de la maladresse dans les transmissions et les centres. En revanche, il a été impeccable dans les labeurs défensifs.

C. Sanchez (4) : en vrai pitbull dans l’entrejeu colombien, il a été l’un des principaux responsables de cette animation offensive anglaise en berne, exerçant un gros pressing et récupérant plusieurs ballons. Il provoque cependant un penalty de façon incompréhensible qui permet aux Anglais de prendre les dessus. Une erreur qui gâche son match, mais surtout celui de son équipe. Il a laissé sa place à Uribe (79e), qui a bien fluidifié le jeu. Sa frappe sortie en corner a débouché sur l’égalisation colombienne.

Barrios (6,5) : très combatif, le joueur de Boca a imposé sa loi au milieu. Très agressif - trop peut-être ? - le numéro 5 de la sélection colombienne a notamment bien muselé Dele Alli et Lingard, éléments clés de la formation anglaise. Il a peut-être un peu accusé le coup physiquement en deuxième période, avant de revenir dans le coup dans les prolongations. Le milieu de terrain a cependant affiché des limites balle au pied, tant techniquement que dans la lecture du jeu. Mais son activité a été telle qu’on lui pardonnera, venant même récupérer des ballons dans sa surface.

Lerma (5) : la touche un peu technique de ce milieu de terrain très destructeur. On ne l’a d’ailleurs pas forcément senti aussi impliqué dans les efforts défensifs comme ses deux acolytes cités ci-dessus, mais il a par moments apporté un peu de vision et de créativité, brisant des lignes balle au pied ou via des passes bien senties. Une prestation un peu insuffisante. Carlos Bacca (6,5) a pris sa place (61e) et a été l’auteur d’une entrée intéressante, étant à l’origine de plusieurs situations chaudes.

Cuadrado (4) : l’ailier de la Juve réalise un Mondial assez discret, dans lequel on ne l’a que trop peu vu déborder, provoquer, et passer des adversaires. Ce soir, il avait une belle opportunité de se montrer et de profiter de sa vitesse face à l’arrière-garde anglaise plutôt lente, mais c’était raté. Repassé dans un rôle un peu plus axial en deuxième période jusqu’à l’entrée de Bacca, mais il n’a tout simplement rien apporté. Il manque une superbe opportunité pour revenir dans la partie (81e). Des passes ratées, des duels jamais remportés ; bien trop insuffisant pour un joueur de ce calibre.

Quintero (4,5) : en l’absence de James Rodriguez, c’est lui qui devait animer le jeu offensif des Cafeteros. Force est de constater qu’il a déçu. Comme souvent, on a vu quelques gestes techniques intéressants par moments, dans lesquels il a lâché quelques bons ballons, mais il a trop souvent été invisible et n’a pas su mener les siens aux avants-postes. Pekerman l’a fait sortir pour faire entrer Muriel (88e), mais ce dernier n’a pas eu le temps de faire quoi que ce soit.

Falcao (5,5) : le Tigre a, comme c’était à prévoir, vécu une soirée compliquée au milieu des trois tours de la défense centrale anglaise. Et le manque de créativité global derrière lui n’a clairement pas aidé. Pendant la plupart de la rencontre, il n’a eu aucun vrai ballon exploitable dans les derniers mètres adverses. Avec l’entrée de Bacca, il est redescendu d’un cran, et on notera quelques décrochages où il a bien combiné avec ses partenaires.

Angleterre

Pickford (5,5) : une première période passée à regarder ses partenaires. Le gardien n’a rien eu à faire à part envoyer quelques relances rapides à la main. Il intervient seulement, mais proprement, sur cette frappe vicieuse de Quintero (45e+4). Encore très tranquille durant la deuxième mi-temps, il est mis à contribution en fin de match. Après une opportunité de Cuadrado hors cadre (82e), il stoppe une frappe faiblarde de Falcao (87e) mais se détend sur un tir instantané et surpuissant d’Uribe (90e+3). Malheureusement pour lui, il est spectateur sur le corner suivant et l’égalisation de Mina (90e+3). Il effectue enfin une très bonne sortie face à un Falcao qui partait au but (108e).

Walker (5,5) : serein derrière, il ne s’est jamais précipité. Il a réussi à isoler Falcao de ses partenaires en prenant régulièrement le dessus physiquement (24e, 28e). Il a remporté la majorité de ses duels tout en assurant ses passes. Le joueur de Manchester City a su combler les espaces laissés dans le dos de Trippier. Une faute qui aurait pu être fatale en perdant un ballon qui a offert la meilleure situation colombienne (82e). Il a commencé à baisser le pied en prolongations et même fini avec des crampes. Rashford l’a remplacé dans les dernières minutes (113e).

Stones (6) : premier relanceur, il est parvenu à faire monter son bloc sur quelques passes bien senties. Il a imposé un gros duel physique à Falcao. Toujours sérieux dans ses interventions même s’il n’a pas eu énormément de travail à réaliser, il a aussi su obtenir quelques fautes. Ce fut plus compliqué durant la prolongations où la pression colombienne l’a parfois inquiété.

Maguire (4,5) : un travail de couverture intéressant et une présence dans les airs indéniables autant en défense qu’en attaque où il aura été un danger permanent sur coups de pied arrêtés (7e, 53e, 73e, 84e). Il s’est fait prendre à son propre jeu car il est battu au marquage par Mina qui égalise (90e+3). Il n’aura pas rassuré dans ses relances et balle au pied, et aurait aussi dû être averti pour une simulation dans la surface des Cafeteros (62e). Il a réussi à gêner Falcao qui avait là une belle opportunité (104e).

Trippier (6) : du bon boulot face à un Mojica souvent à court de solutions. Il a tenté de déstabiliser le bloc colombien par ses courses, envoyant un centre bien senti pour Kane (16e) et un autre ballon au second poteau (73e). Problème en revanche, il a manqué de précision et s’est même parfois précipité (48e). Un coup-franc passé à deux bons mètres de la cage de Ospina (42e). Il est surtout un peu court sur la tête de Mina où il ne tient pas assez son poteau (90e+3). On l’a moins vu par la suite, surement dans le dur physiquement.

Alli (4) : on l’a vu assez actif en début de rencontre dans le jeu de transition mais il a surtout beaucoup défendu durant cette première période, réalisant de gros efforts dans le travail de replacement. Dans le jeu, il s’est montré bien trop discret et a perdu la majorité de ses duels. On attend beaucoup plus d’un joueur de son calibre. Remplacé par Dier (81e) qui a essayé de verrouiller au milieu mais il a surtout mis des coups échappant à la sanction (93e). Il se rattrape bien en prenant le dessus physiquement mais manque une tête énorme sur corner (115e).

Henderson (6) : la pierre angulaire de tout le bloc défensif. Son positionnement a souvent permis de couper des transmissions adverses et il a guidé ses partenaires. Averti pour un coup léger porté à Mina (56e), il s’est montré costaud dans les moments tendus. Propre balle au pied sans être déterminant non plus, il a surtout vécu un match dans le combat avec les Sanchez et autre Quintero. Paradoxalement, il a eu plus de mal à se situer après l’entrée de Dier et a fini par dézoner. C’est d’ailleurs dans cette position qu’il donne une balle de but à Rose (112e).

Lingard (3,5) : l’ailier de Manchester United n’aura pas montré grand-chose dans le jeu. Pourtant il a bien débuté la rencontre grâce à des combinaisons intéressantes avec Trippier dans le couloir droit. Après cela on ne l’a plus vu, manquant même des courses simples avec le ballon (83e) et des contrôles en bonnes situation (111e). Averti pour une grosse semelle sur Sanchez (69e), on a surtout vu sa faculté à bien revenir défendre. Il manque notamment une belle situation (73e).

Young (4) : ses coups de pied arrêtés ont fait du bien même s’ils n’ont pas été décisifs (5e, 73e) et il a bien travaillé dans son couloir. Seulement dans le jeu, ce fut très pauvre. Il n’a proposé que de rares solutions ce qui a clairement handicapé le jeu de son équipe. Il n’a pas offert la mobilité suffisante pour cela. Remplacé par Danny Rose (102e) qui a commencé par essayer de contrôler son couloir, avant d’obtenir la plus grosse occasion des prolongations : une frappe croisée qui est venue mourir à quelques centimètres du poteau (112e).

Sterling (3,5) : il s’est servi de quelques moments de déconcentration de la part des Colombiens (5e, 7e) pour mettre le feu dans le premier quart d’heure. Avec sa vitesse, il a gêné de rares relances (15e) puis s’est endormi. Régulièrement battu dans les duels, il n’a plus su faire parler sa vitesse ni à jouer dans le dos de la défense. Ses rares situations de contre n’ont rien donné (59e, 77e). Remplacé par Vardy (88e) dont l’entrée fut loin d’être satisfaisante. Ses appels de balle ont du mal à apporter à part sur cette percée inquiétante pour la défense. Il a eu du mal à offrir plus d’espaces à Kane.

Kane (6) : un match discret mais utile pour son équipe. Il a souvent servi de point de fixation devant quitte à ce qu’il redescende plus bas pour proposer des solutions en position de pivot et orienter le jeu de son équipe. L’attaquant et capitaine n’a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent. Il n’est pas loin d’inscrire un joli but de la tête (16e) mais finit par trouver la solution sur penalty (57e). Son 6e but dans la compétition. On ne l’a plus vu après cela.